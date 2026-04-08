Gest superb făcut de Dinamo pentru familia lui Mircea Lucescu. Fanii sunt invitați să contribuie

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu pot veni să îi aducă un ultim omagiu.
Clubul la care a scris istorie ca fotbalist și antrenor, Dinamo București, a anunțat astăzi un demers inedit: un mod prin care fanii să transmită dragostea pe care i-o poartă fostului mare antrenor.
Dinamo pregătește un volum cu mesaje
Dinamo Bucureşti a anunţat că va pregăti un volum tipărit cu mesaje emoţionante despre Mircea Lucescu, care îi va fi oferit familiei marelui antrenor.
“Un gând de respect pentru Mircea Lucescu
Vestea trecerii la cele veşnice a marelui jucător şi antrenor de legendă, Mircea Lucescu, a îndurerat profund nu doar comunitatea dinamovistă, ci şi fotbalul mondial.
Pentru a înţelege cu adevărat impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra noastră, este suficient să ne uităm la locul pe care îl ocupă în istoria clubului. Este cel mai longeviv antrenor al lui Dinamo, iar din cele 18 titluri de campioană, 8 îi sunt strâns legate de nume, fie ca jucător, fie ca antrenor. Echipa formată la finalul anilor ’80 rămâne şi astăzi una dintre cele mai valoroase din istoria fotbalului românesc. Prin ceea ce a construit şi prin felul în care a inspirat, a marcat generaţii întregi.
În semn de recunoştinţă, deschidem un spaţiu în care toţi cei care l-au admirat pot transmite un gând de respect şi de amintire. Mesajele pot fi transmise până la finalul zilei de duminică, 12.04. O selecţie a acestora va fi reunită într-un volum tipărit, care va fi oferit familiei, ca expresie a respectului şi preţuirii comunităţii” a anunțat clubul Dinamo București.
