AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 8 aprilie

Publicat: 8 aprilie 2026, 17:57

Mircea Lucescu / Sportpictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai importante ştiri ale zilei de 8 aprilie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de înmormântarea lui Mircea Lucescu. Selecţionerul va fi condus pe ultimul drum vineri.

1. Adio, Mircea Lucescu

Fotbalul îşi ia adio de la Mircea Lucescu. În Champions League şi în Turcia vor fi minute de reculegere în memoria fostului selecţioner, care a decedat la 80 de ani.

2. Îl plâng pe “Il Luce”

Jucătorii naţionalei nu şi-au putut ascunde emoţiile, la aflarea veştii că Mircea Lucescu a murit: “Mi-a spus că dacă e să moară, moare în picioare”, a dezvăluit Denis Drăguş.

3. Funeriile lui Lucescu

Pe as.ro vezi programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Trupul neînsufleţit al lui “Il Luce” va fi depus la Arena Naţională.

4. Pirlo şi Simeone, devastaţi

Andrea Pirlo a fost devastat de durere, după moartea lui Mircea Lucescu: “Nu voi înceta niciodată să-ţi mulţumesc”, a spus fostul mare jucător italian. Şi Diego Simeone a avut o reacţie copleşitoare: “Un om cu suflet mare”, a spus “Cholo”.

5. Stadionul “Mircea Lucescu”

Noul stadion al celor de la Corvinul se va numi “Mircea Lucescu”. Anunţul a fost făcut de primarul din Hunedoara. De asemenea, vineri va fi zi de doliu local.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

