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Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 12:10

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Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise
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Microbuzul echipei secunde a clubului din Ștefan cel Mare a fost implicat într-un accident rutier petrecut la Câmpulung Muscel, în județul Argeș, acolo unde formația se afla în cantonament.

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În urma accidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în Argeș. Microbuzul în care se aflau 16 persoane ar fi ieșit de pe carosabil și s-ar fi izbit de un copac.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a fost supus manevrelor de resuscitare. Acum se află în afara oricărui pericol. El ar avea fracturi deschise la ambele mâini în urma accidentului și se află la spital.

Detalii AICI despre starea de sănătate a fostului fotbalist.

Reacţia clubului Dinamo după accidentul grav. Detalii AICI.

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„Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează ziarobiectiv.ro. Din primele informații, maseorul echipei a decedat. Detalii AICI.

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