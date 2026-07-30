„Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa!

Gigi Becali (68 de ani) i-a făcut praf pe doi jucători după 1-4 cu Auda în retur. FCSB a pierdut, 3-7 la general, cu formaţia letonă.

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Ştefan Târnovanu, pe care l-a cerut anterior afară din echipă, şi Daniel Bîrligea au fost criticaţi dur de patronul FCSB-ului.

Gigi Becali i-a „distrus” pe Târnovanu şi Bîrligea

„Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul este un joc bărbătesc şi noi nu am avut decât un bărbat, Pădurariu, atât. A fost singurul bărbat. La fotbal nu poţi să câştigi când ai un portar care joacă la echipa adversă. Mă simt afectat, pentru că… am zis să nu mă bag. Să nu schimbăm cu Târnovanu, că aşa e frumos, dar să ne distrugi în halul ăsta. Şi primul gol şi golul doi pasă la adversar.

Şi Bîrligea cu lejeritate. Păi nu merge aşa, cu lejeritate”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.