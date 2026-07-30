Home | Fotbal | Conference League | „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa!

„Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 21:02

Comentarii
„Să ne distrugi în halul ăsta? Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa!

Gigi Becali, nervos, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Gigi Becali (68 de ani) i-a făcut praf pe doi jucători după 1-4 cu Auda în retur. FCSB a pierdut, 3-7 la general, cu formaţia letonă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştefan Târnovanu, pe care l-a cerut anterior afară din echipă, şi Daniel Bîrligea au fost criticaţi dur de patronul FCSB-ului.

Gigi Becali i-a „distrus” pe Târnovanu şi Bîrligea

„Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul este un joc bărbătesc şi noi nu am avut decât un bărbat, Pădurariu, atât. A fost singurul bărbat. La fotbal nu poţi să câştigi când ai un portar care joacă la echipa adversă. Mă simt afectat, pentru că… am zis să nu mă bag. Să nu schimbăm cu Târnovanu, că aşa e frumos, dar să ne distrugi în halul ăsta. Şi primul gol şi golul doi pasă la adversar.

Şi Bîrligea cu lejeritate. Păi nu merge aşa, cu lejeritate”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
Observator
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
21:50

Brann – U Cluj 3-1. Echipa lui Bergodi, OUT şi ea din Europa! Neofytos, meci de coşmar
21:49

„Dezastruos”. Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după ce FCSB a fost eliminată rușinos din Europa
21:43

Veste teribilă pentru FCSB! Câţi bani au pierdut roş-albaştrii după ce au fost eliminaţi ruşinos din Europa
21:30

LIVE TEXTCFR Cluj – Alashkert 1-0. Oaspeţii au rămas în zece, Cezar a fost eliminat!
21:30

Gigi Becali a avut un singur remarcat după eliminarea FCSB-ului din cupele europene: „Bărbat”
21:24

Pleacă Marius Baciu? Decizia luată de Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal