Pleacă Marius Baciu? Decizia luată de Gigi Becali

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

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Toată lumea s-a întrebat imediat dacă postul lui Marius Baciu este în pericol, după ce echipa a ratat un obiectiv important.

Gigi Becali a explicat imediat după meci ce se va întâmpla cu Marius Baciu.

„Nu am ce să-i reproşez lui Baciu. Păi dacă eu sunt vinovatul?! Cum să-l dau afară?!”, a dat garanţii Gigi Becali.

Latifundiarul are o promisiune şi pentru fani, cărora le-a cerut să rămână lângă echipă. „Este un an pierdut, iar suporterilor le promit campionatul anul ăsta”, a declarat latifundiarul, la Prima Sport.