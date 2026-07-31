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Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 11:03

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Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului
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Fotbalul românesc este zguduit de o veste neașteptată. FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu doar o zi înaintea startului noului sezon, după ce a notificat oficial Federația Română de Fotbal cu privire la decizia de a nu mai participa în competiție.

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Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, clubul sibian a transmis în urmă cu puțin timp documentul oficial către FRF, iar forul condus de Răzvan Burleanu a demarat deja procedurile pentru înlocuirea formației în eșalonul secund.

Retragerea vine la numai două luni după ce Hermannstadt a pierdut barajul de menținere în Liga 1, în fața celor de la FC Voluntari, și cu doar o zi înainte de primul meci oficial din noul sezon al Ligii a II-a.

Federația Română de Fotbal ar fi trimis deja o invitație unei alte formații – Satu Mare –  pentru a ocupa locul rămas vacant, urmând ca în perioada următoare să fie anunțată oficial.

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