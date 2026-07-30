Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva”

Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), l-a criticat dur pe unul dintre fotbaliştii săi, după eliminarea ruşinoasă a echipei sale din Europa. Auda – FCSB s-a încheiat 4-1. Letonii s-au impus cu 7-3 la general, după ce au câştigat şi meciul tur, cu 3-2.

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Marius Baciu l-a „distrus” pe Joao Paulo (28 de ani), care a revenit recent la FCSB, după ce a impresionat alături de Capul Verde la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena.

Marius Baciu l-a făcut praf pe Joao Paulo: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva”

„Băieților nu vreau și nu am ce să le reproșez, până la greșeala chiar nepermisă din minutul 67 a lui Joao Paulo. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Să aștepți mingea și să luăm gol…

Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros când ei nu ne-au surprins cu ceva, decât la ultima fază din joc. Simțeam că putem fi mai bine decât ei, dar când faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte complicat.

De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii. E rușinos! Cum să nu fie?”, a declarat Marius Baciu, potrivit digisport.ro.