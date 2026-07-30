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Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 22:55

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Marius Baciu şi-a „distrus un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva

Marius Baciu, la un meci al FCSB-ului - Sport Pictures

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Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), l-a criticat dur pe unul dintre fotbaliştii săi, după eliminarea ruşinoasă a echipei sale din Europa. Auda – FCSB s-a încheiat 4-1. Letonii s-au impus cu 7-3 la general, după ce au câştigat şi meciul tur, cu 3-2.

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Marius Baciu l-a „distrus” pe Joao Paulo (28 de ani), care a revenit recent la FCSB, după ce a impresionat alături de Capul Verde la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena.

Marius Baciu l-a făcut praf pe Joao Paulo: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva”

„Băieților nu vreau și nu am ce să le reproșez, până la greșeala chiar nepermisă din minutul 67 a lui Joao Paulo. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Să aștepți mingea și să luăm gol…

Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros când ei nu ne-au surprins cu ceva, decât la ultima fază din joc. Simțeam că putem fi mai bine decât ei, dar când faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte complicat.

De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii. E rușinos! Cum să nu fie?”, a declarat Marius Baciu, potrivit digisport.ro.

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Antrenorul FCSB-ului a criticat şi arbitrajul, atât pe cel din tur, cât şi pe cel din retur. Galezul Tom Owen a fost la centru la meciul retur, după ce în tur arbitru a fost israelianul David Fuxman.

„Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Și spun din păcate pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă ele, și în tur, și aici.

În minutul 20 trebuia să fie 2-0 pentru noi, și de aia spun că a fost gol valabil și penalty clar. Adică n-ai cum să treci peste astea. Cred că altfel era scorul, jocul”, a mai spus Marius Baciu, potrivit sursei citate.

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