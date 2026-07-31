Ciprian Marica i-a făcut praf pe antrenorii şi conducătorii FCSB-ului: „Debandadă. Lipsă de profesionalism”

Ciprian Marica (40 de ani) a criticat dur conducerea FCSB-ului şi pe antrenorii acestei echipe, după umilinţa suferită de roş-albaştri în preliminariile Conference League.
FCSB a început acest sezon european din turul doi preliminar al UEFA Conference League. A pierdut surprinzător, atât în tur, cât şi în retur cu formaţia letonă Auda, cotată de site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 5.55 milioane de euro! În retur a fost chiar umilinţă. Letonii s-au impus cu 4-1 şi, astfel, cu 7-3 la general.
Ciprian Marica nu i-a iertat pe conducătorii şi antrenorii FCSB-ului: „Debandadă. Echipă lungă, dezorganizare”
„Păcat… că ai șansa să joci în Europa și să te prezinți de maniera asta. Sunt două întrebări care îți vin în minte: băi, ăsta ne e nivelul? Asta e realitatea fotbalului românesc? Ne spunea domnul Burleanu că suntem bine, că suntem pe drumul cel bun.
Și 2, atâta delăsare, lipsă de profesionalism, mă refer la antrenori, conducători? Aia e problema. Ori ăștia suntem și ăsta ne e nivelul, și nu putem mai mult, mă refer la jucători, ori pregătirea partidei și conducerea fotbalului sunt sub nivelul mării, de nu putem să scoatem capul deloc.
Mi s-a părut că FCSB a tratat lejer partida, n-au fost conectați la miza meciului. Celălalt adversar, mult mai slab cotat valoric, a tratat meciul cu seriozitate și a dorit victoria. Au meritat. FCSB, debandadă, echipă lungă, dezorganizată!”, a declarat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.
Auda – FCSB 4-1. Echipa lui Gigi Becali, eliminată din turul 2 preliminar al Conference League. 7-3 la general pentru letoni
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.
Bucureştenii au marcat în minutul 4 la Riga, prin Bîrligea, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au replicat prin şutul lui Daskevics, un minut mai târziu, pentru ca oaspeţii să treacă pe lângă gol în minutul 19, când Boutoutaou a trimis în faţa porţii, pentru Octavian Popescu, dar portarul Purins a prins mingea. După patru minute, Bîrligea a scăpat singur cu Purins, dar scăriţa încercată de el s-a lovit de portar. Purins a apărat şi şutul lui Boutoutaou, din minutul 41, pentru ca letonii să deschidă scorul în al doilea minut al prelungirilor, prin Diedhiou şi să intre cu avantaj minim la pauză.
În partea secundă Bîrligea a trimis peste poartă, în minutul 48, imitat în minutul 57 de Boutoutaou, iar egalarea a venit în minutul 59, de la nou intratul Joao Paulo. Bîrligea a ratat din nou, în minutul 63, şi cam asta a fost pentru bucureşteni. Auda a revenit la conducere prin Diedhiou, în minutul 68, iar Kone a înscris şi el în minutul 84. Gazdele au desăvârşit dezastrul pentru echipa lui Baciu prin lovitura liberă înscrisă în minutul 90+3 de Hrvoj şi FK Auda învinge pe FCSB cu 4-1, calificându-se în turul trei preliminar cu 7-3 la scorul general.
Ruşine istorică pentru FCSB, care este eliminată de o echipă necunoscută şi părăseşte cupele europene după turul al doilea preliminar al celei mai puţin cotate competiţii continentale.
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