Ciprian Marica i-a făcut praf pe antrenorii şi conducătorii FCSB-ului: „Debandadă. Lipsă de profesionalism”

Ciprian Marica (40 de ani) a criticat dur conducerea FCSB-ului şi pe antrenorii acestei echipe, după umilinţa suferită de roş-albaştri în preliminariile Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a început acest sezon european din turul doi preliminar al UEFA Conference League. A pierdut surprinzător, atât în tur, cât şi în retur cu formaţia letonă Auda, cotată de site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 5.55 milioane de euro! În retur a fost chiar umilinţă. Letonii s-au impus cu 4-1 şi, astfel, cu 7-3 la general.

Ciprian Marica nu i-a iertat pe conducătorii şi antrenorii FCSB-ului: „Debandadă. Echipă lungă, dezorganizare”

„Păcat… că ai șansa să joci în Europa și să te prezinți de maniera asta. Sunt două întrebări care îți vin în minte: băi, ăsta ne e nivelul? Asta e realitatea fotbalului românesc? Ne spunea domnul Burleanu că suntem bine, că suntem pe drumul cel bun.

Și 2, atâta delăsare, lipsă de profesionalism, mă refer la antrenori, conducători? Aia e problema. Ori ăștia suntem și ăsta ne e nivelul, și nu putem mai mult, mă refer la jucători, ori pregătirea partidei și conducerea fotbalului sunt sub nivelul mării, de nu putem să scoatem capul deloc.

Mi s-a părut că FCSB a tratat lejer partida, n-au fost conectați la miza meciului. Celălalt adversar, mult mai slab cotat valoric, a tratat meciul cu seriozitate și a dorit victoria. Au meritat. FCSB, debandadă, echipă lungă, dezorganizată!”, a declarat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.