Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu

Vestiarul FCSB-ului stă să „explodeze” după eliminarea ruşinoasă a roş-albaştrilor din Europa. FCSB a fost distrusă în dublă manşă de formaţia letonă Auda, care are un lot evaluat de transfermarkt.com la numai 5.55 milioane de euro. Prin comparaţie, lotul FCSB-ului e cotat la 26.7 milioane.

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Jucătorii FCSB-ului îi cer patronului Gigi Becali (68 de ani) să renunţe la Marius Baciu (51 de ani) şi să numească la echipă un antrenor cu putere deplină.

Jucătorii FCSB-ului îl vor plecat pe Marius Baciu: „În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni”

„Ce fotbal să joci când noi l-am luat pe unul care era analist la televizor?! Noi nu avem antrenor și nu vrem să pricepem lucrul ăsta. E băiat bun, bla, bla, bla… Dacă vrem să facem performanță, ne trebuie un antrenor, nu analiști de la televizor.

Ei vor să facem fotbal, dar nu avem antrenor. Fotbalul fără o mână forte, fără o personalitate puternică în cabină, nu se poate face. În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni. Dictatură, că altfel nu se mai poate.

Ăsta nu e fotbal… Nu poți să faci fotbal când nu ai un antrenor pe bancă, așa cum trebuie, ca la orice echipă de top.