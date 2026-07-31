Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu

Vestiarul FCSB-ului stă să „explodeze” după eliminarea ruşinoasă a roş-albaştrilor din Europa. FCSB a fost distrusă în dublă manşă de formaţia letonă Auda, care are un lot evaluat de transfermarkt.com la numai 5.55 milioane de euro. Prin comparaţie, lotul FCSB-ului e cotat la 26.7 milioane.
Jucătorii FCSB-ului îi cer patronului Gigi Becali (68 de ani) să renunţe la Marius Baciu (51 de ani) şi să numească la echipă un antrenor cu putere deplină.
Jucătorii FCSB-ului îl vor plecat pe Marius Baciu: „În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni”
„Ce fotbal să joci când noi l-am luat pe unul care era analist la televizor?! Noi nu avem antrenor și nu vrem să pricepem lucrul ăsta. E băiat bun, bla, bla, bla… Dacă vrem să facem performanță, ne trebuie un antrenor, nu analiști de la televizor.
Ei vor să facem fotbal, dar nu avem antrenor. Fotbalul fără o mână forte, fără o personalitate puternică în cabină, nu se poate face. În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni. Dictatură, că altfel nu se mai poate.
Ăsta nu e fotbal… Nu poți să faci fotbal când nu ai un antrenor pe bancă, așa cum trebuie, ca la orice echipă de top.
Bagă milioane de euro în noi, în pregătire, în condiții, și suntem la nivel de județeană… Dacă te-a bătut Auda, e cazul să ne trezim! Nu avem antrenor, e un haos la antrenamente. Caterincă proastă, glume de autobază, iar în rest fiecare face ce vrea”, au declarat jucătorii, sub protecţia anonimatului, potrivit gsp.ro.
Fotbaliştii au transmis şi că au discutat cu Mihai Stoica (61 de ani) despre problema antrenorului, dar acesta nu ar vrea să intervină pentru a nu-şi strica relaţia cu Becali.
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