Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!

Un membru din staff-ul celor de la Dinamo a decedat în urma accidentului de la Câmpulung Muscel, acolo unde autocarul clubului s-a lovit de un copac.
Maseurul echipei s-a stins din viață, iar informația a fost confirmată de clubul din Ștefan cel Mare, într-un comunicat de presă. ”Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.
Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit”, se arată în informarea venită de la Dinamo.
Constantin Covaciu a lucrat și la echipa mare de la Dinamo
Constantin Covaciu a activat și la echipa mare a celor de la Dinamo, până în momentul în care Kopic a fost numit antrenor și a venit cu propriul staff.
Constantin Covaciu a decedat la 58 de ani, iar pe lângă activitatea de preparator fizic, el a jucat și fotbal în trecut, la Sportul Studențesc.
Fiul lui Constantin Covaciu, Daniel, a fost și el maseur la Academia lui Dinamo.
Ofițerul de presă de la Dinano, mesaj emoționant
”Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu.
Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani (n.r. Daniel, fiul lui Constantin Covaciu)! Familia Dinamo este alături de tine!”, a fost mesajul lui Ionel Culina, ofițerul de presă de la CS Dinamo.
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