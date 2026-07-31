Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!

Un membru din staff-ul celor de la Dinamo a decedat în urma accidentului de la Câmpulung Muscel, acolo unde autocarul clubului s-a lovit de un copac.

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Maseurul echipei s-a stins din viață, iar informația a fost confirmată de clubul din Ștefan cel Mare, într-un comunicat de presă. ”Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit”, se arată în informarea venită de la Dinamo.

Constantin Covaciu a lucrat și la echipa mare de la Dinamo

Constantin Covaciu a activat și la echipa mare a celor de la Dinamo, până în momentul în care Kopic a fost numit antrenor și a venit cu propriul staff.

Constantin Covaciu a decedat la 58 de ani, iar pe lângă activitatea de preparator fizic, el a jucat și fotbal în trecut, la Sportul Studențesc.