Home | Fotbal | Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!

Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 12:02

Comentarii
Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Un membru din staff-ul celor de la Dinamo a decedat în urma accidentului de la Câmpulung Muscel, acolo unde autocarul clubului s-a lovit de un copac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maseurul echipei s-a stins din viață, iar informația a fost confirmată de clubul din Ștefan cel Mare, într-un comunicat de presă. ”Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit”, se arată în informarea venită de la Dinamo.

Constantin Covaciu a lucrat și la echipa mare de la Dinamo

Constantin Covaciu a activat și la echipa mare a celor de la Dinamo, până în momentul în care Kopic a fost numit antrenor și a venit cu propriul staff.

Constantin Covaciu a decedat la 58 de ani, iar pe lângă activitatea de preparator fizic, el a jucat și fotbal în trecut, la Sportul Studențesc.

Reclamă
Reclamă

Fiul lui Constantin Covaciu, Daniel, a fost și el maseur la Academia lui Dinamo.

Ofițerul de presă de la Dinano, mesaj emoționant

”Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu.

Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani (n.r. Daniel, fiul lui Constantin Covaciu)! Familia Dinamo este alături de tine!”, a fost mesajul lui Ionel Culina, ofițerul de presă de la CS Dinamo.

România, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de gradeRomânia, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
Observator
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: cel puțin un mort și peste 10 răniți. A venit elicopterul SMURD
Fanatik.ro
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: cel puțin un mort și peste 10 răniți. A venit elicopterul SMURD
12:10

FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan a fost resuscitat!
12:10

Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu
11:45

Adrian Ropotan a fost resuscitat și a scăpat cu viață. Are ambele mâini fracturate
11:29

FotoReacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!
11:03

Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului
10:42

Ciprian Marica i-a făcut praf pe antrenorii şi conducătorii FCSB-ului: „Debandadă. Lipsă de profesionalism”
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 3 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 4 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda 5 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor 6 Pleacă Marius Baciu? Decizia luată de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal