FK Auda – FCSB LIVE TEXT (19:00). Gruparea roș-albastră forțează calificarea în turul 3 Conference League. Echipele probabile

FCSB dispută returul din turul doi preliminar al UEFA Conference League, contra letonilor de la FK Auda. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

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Formația antrenată de Marius Baciu trebuie să răstoarne eșecul dramatic suferit în tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-2, după un joc disputat pe stadionul Steaua.

FK Auda – FCSB LIVE TEXT (19:00)

FCSB încearcă să obțină calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec în partida tur contra celor de la FK Auda, scor 3-2.

Gruparea pregătită de Marius Baciu este încrezătoare înaintea duelului din deplasare și nici nu concepe să rateze accederea în următoarea fază a competiției.

Echipele probabile la FK Auda – FCSB

FK Auda (4-3-3) : Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini – Diedhiou, Kone, Bongemba. Rezerve : Sturins, Aleksandrovs – Kragliks, Appiah, M. Fofana, W. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda. Antrenor : Didier Zanetti

: Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini – Diedhiou, Kone, Bongemba. : Sturins, Aleksandrovs – Kragliks, Appiah, M. Fofana, W. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda. : Didier Zanetti FCSB (4-1-4-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore – Boutoutaou, Cisotti, Tănase (cpt.), Oct. Popescu – Bîrligea. Rezerve: M. Popa, R. Udrea – Labonne, Pădurariu, Dăncuș, J. Paulo, Politic, Toma, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa, Batubinsika. Antrenor: Marius Baciu

Ce a spus Marius Baciu înainte de Auda – FCSB

Marius Baciu (51 de ani) a prefaţat returul dintre FK Auda şi FCSB, din turul doi preliminar de Conference League. Letonii au produs surpriza şi au câştigat turul cu 3-2.