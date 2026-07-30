FK Auda – FCSB LIVE TEXT (19:00). Gruparea roș-albastră forțează calificarea în turul 3 Conference League. Echipele probabile

FCSB dispută returul din turul doi preliminar al UEFA Conference League, contra letonilor de la FK Auda. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Formația antrenată de Marius Baciu trebuie să răstoarne eșecul dramatic suferit în tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-2, după un joc disputat pe stadionul Steaua.
FK Auda – FCSB LIVE TEXT (19:00)
FCSB încearcă să obțină calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec în partida tur contra celor de la FK Auda, scor 3-2.
Gruparea pregătită de Marius Baciu este încrezătoare înaintea duelului din deplasare și nici nu concepe să rateze accederea în următoarea fază a competiției.
Echipele probabile la FK Auda – FCSB
- FK Auda (4-3-3): Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini – Diedhiou, Kone, Bongemba. Rezerve: Sturins, Aleksandrovs – Kragliks, Appiah, M. Fofana, W. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda. Antrenor: Didier Zanetti
- FCSB (4-1-4-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore – Boutoutaou, Cisotti, Tănase (cpt.), Oct. Popescu – Bîrligea. Rezerve: M. Popa, R. Udrea – Labonne, Pădurariu, Dăncuș, J. Paulo, Politic, Toma, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa, Batubinsika. Antrenor: Marius Baciu
Ce a spus Marius Baciu înainte de Auda – FCSB
Marius Baciu (51 de ani) a prefaţat returul dintre FK Auda şi FCSB, din turul doi preliminar de Conference League. Letonii au produs surpriza şi au câştigat turul cu 3-2.
Marius Baciu a declarat că la meciul trecut a fost nevoit să „improvizeze” în primul 11 al FCSB-ului, ţinând cont că nu s-a putut baza pe mai mulţi jucători importanţi.
La returul cu FK Auda, lucrurile se schimbă în această privinţă, Marius Baciu dezvăluind că are mai multe soluţii în ceea ce priveşte echipa de start a FCSB-ului.
„La meciul tur nu am putut să aliniem un prim 11 pe care ni l-am dorit. Au fost jucători în urmă cu pregătirea, am făcut greșeli destul de mari. După o săptămână suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine, și pe bancă, și pentru primul 11. Avem încă semne de întrebare, iar asta ne bucură.
Săptămâna trecută am fost obligați să jucăm, în mare parte, cu un anumit prim 11. Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am avut un meci foarte bun duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).
Trebuie să fim foarte bine fizic și mental și vom alege cel mai bun prim 11 pentru acest joc. Avem jucători de valori apropiate, orice jucător poate să apară în teren. Cum se știe, noi avem regula U21. Sunt jucători care, pentru noi, nu mai sunt doar U21, au făcut o figură frumoasă în campionat”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă înainte de FK Auda – FCSB.
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