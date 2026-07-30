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Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 18:00

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Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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Gigi Becali (68 de ani) transmitea că tânărul Ricardo Pădurariu (19 ani) trebuie luat în calcul ca titular inclusiv la meciurile roş-albaştrilor din Conference League.

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Pădurariu e titular în partida retur cu Auda, decisivă pentru calificare. O altă surpriză a roş-albaştrilor este introducerea lui Risto Radunovic (34 de ani) la mijlocul terenului. FCSB a încercat şi în campionat această improvizaţie, având în vedere că Pădurariu trebuie să fie în Liga 1 jucătorul pentru regula U21. Având în vedere că roş-albaştrii au câştigat primele două meciuri în campionat în această formulă, ei testează varianta respectivă şi în Conference League.

Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului la meciul decisiv cu Auda

  • Echipa de start a roş-albaştrilor pentru meciul cu FK Auda: FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase, Radunovic – Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea

Returul dintre FK Auda și FCSB pornește de la scorul de 3-2 în favoarea letonilor, care au reușit să dea lovitura la București printr-un gol marcat în prelungiri, la care a greșit și Ștefan Târnovanu. Dawa şi oficialul roş-albaştrilor, Mihai Stoica, au transmis înainte de retur că FCSB e favorită, fiind net superioară formaţiei letone Auda.

Partida Auda – FCSB va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Obiectivul roş-albaştrilor este calificarea în grupa principală din Conference League, aşa că o eliminare în această fază ar fi un dezastru pentru echipa patronată de Gigi Becali.

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