Adrian Ropotan a fost resuscitat și a scăpat cu viață. Are ambele mâini fracturate

Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei a doua a clubului, şi-a pierdut viaţa.
Și Adrian Ropotan a fost găsit în stare gravă și a fost resuscitat. A scăpat cu viață, dar s-a ales cu ambele mâini fracturate, scrie Pro Sport.
„Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează ziarobiectiv.ro. Din primele informații, maseorul echipei ar fi decedat.
Adrian Ropotan fusese numit antrenor la Dinamo 2 la mijlocul lunii iunie.
- Reacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!
- Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan a fist resuscitat!
- Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului
- Ciprian Marica i-a făcut praf pe antrenorii şi conducătorii FCSB-ului: „Debandadă. Lipsă de profesionalism”
- Cariera fabuloasă a lui Franco Baresi, pe care mulţi l-au văzut cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor!