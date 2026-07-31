Adrian Ropotan a fost resuscitat și a scăpat cu viață. Are ambele mâini fracturate

Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei a doua a clubului, şi-a pierdut viaţa.

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Și Adrian Ropotan a fost găsit în stare gravă și a fost resuscitat. A scăpat cu viață, dar s-a ales cu ambele mâini fracturate, scrie Pro Sport.

„Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează ziarobiectiv.ro. Din primele informații, maseorul echipei ar fi decedat.

Adrian Ropotan fusese numit antrenor la Dinamo 2 la mijlocul lunii iunie.