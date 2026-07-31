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Reacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 iulie 2026, 11:29

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Reacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!
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Accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2

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Clubul Dinamo Bucureşti, din Liga 1, a transmis condoleanţe pentru familia lui Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei a doua a clubului, care şi-a pierdut viaţa în teribilul accident rutier petrecut la Câmpulung Muscel.

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„Comunicat oficial – Dinamo 2

Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.
Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

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Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a transmis Dinamo, într-un comunicat publicat pe reţelele sociale.

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