Reacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!

Clubul Dinamo Bucureşti, din Liga 1, a transmis condoleanţe pentru familia lui Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei a doua a clubului, care şi-a pierdut viaţa în teribilul accident rutier petrecut la Câmpulung Muscel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Comunicat oficial – Dinamo 2

Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.