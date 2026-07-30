OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa!

Gigi Becali (68 de ani) a anunţat o măsură radicală după eliminarea ruşinoasă din Europa a echipei sale. A fost 1-4 în retur pentru FCSB cu formaţia letonă Auda, după 2-3 în tur. 3-7 la general în dubla cu o formaţie despre care Gigi Becali a spus anterior că e slabă.
Gigi Becali a transmis că Ştefan Târnovanu (26 de ani) va ieşi din poarta FCSB-ului. Becali a precizat că a vrut asta şi după meciul tur cu Auda, criticându-l dur pe acesta, dar a lăsat decizia la mâna colaboratorilor săi. A subliniat că nu va mai accepta asta, iar Târnovanu trebuie să fie înlocuit cu Matei Popa (19 ani).
Gigi Becali îl scoate din poartă pe Târnovanu: „A marcat 3 goluri împotriva noastră”
„Nu mai fac niciodată în viaţa mea aşa ceva (n.r: să lase decizia la staff). Asemenea gafe, să dai mingea la adversar, nu văd. Păi ce e asta, bă? Că nu îi mai este mintea la fotbal (n.r: lui Târnovanu). Un om care să aibă mintea întreagă să facă astfel de lucruri? El ia astfel de goluri şi îşi face crucea.
Eu nu impun asta (n.r: portarul titular la FCSB), dar acum impun! Nu mai merge.
(n.r: Târnovanu e singurul care plăteşte după acest meci?) Nu poate să plătească toată echipa. El a marcat 3 goluri împotriva noastră.
I-am spus lui MM să-i spună lui Târnovanu, să nu mai dea el pase. Şi el pasa la adversari. El are impresii că e mare portar. Nu pot înţelege de ce dă el pase la adversar.
(n.r: În privinţa lui înţeleg că decizia e luată, o să apere Popa) Da. O să joace Popa, ce să fac acum, să ne distrugă?! O să înceapă că vrea să plece, că nu ştiu ce. Acolo stai, până se termină contractul. Joacă la mişto, că poate îi dau drumul. Uite că nu-ţi dau drumul”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
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