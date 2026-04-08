„Un câștigător, cel mai mare” Ultimele lucruri pe care i le-a spus Lucescu lui Hagi: „Aștepta să iasă…”

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu pot veni să îi aducă un ultim omagiu.
O slujbă de pomenire va avea loc astăzi, între orele 17:00 și 21:00, la Arena Națională. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00.
Hagi a vorbit cu Lucescu înainte de infarct
Gică Hagi a fost astăzi la Arena Națională pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu. Îndurerat, Hagi a vorbit despre moștenirea lăsată de Lucescu.
„O zi tristă. A fost un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem. Când vorbim de Nea Mircea, un om care întotdeauna ne-a învățat să fim deschiși, să fim mai buni, curajoși. Și pasiunea, să iubești ceva. Așa cum el și-a iubit meseria până în ultimul moment. Mai ales pentru mine pentru că de mic a avut încredere în mine și îi mulțumesc pe această cale.
(nr. ce te-a învățat) Să iubim ce știm să facem mai bine, adică meseria pe care o ai, să te dedici. Dedicație, iubire și pasiune. Pentru tot ce faci. Numai atunci poți să ajuți sus. El a avut asta, de când l-am cunoscut. Curaj de a face lucrurile.
Fiecare sportiv trebuie să aibă încredere în el. Și al doilea lucru (nr pe care l-am învățat) să încerci să devii câștigător pentru că numai cel care câștigă aduce fericire. Când pierzi sau un lucru de acest fel, e tristețe. Trebuie să dureze puțin și după aceea trebuie să o iei de la capăt. Așa devii un câștigător. El a fost un câștigător. Atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Cred că e cel mai mare din toate timpurile. Să ajungi al treilea din lume (nr. în ceeea ce privește numărul de trofee), cred că numărul spune ceva extraordinar. E greu să te gândești să ajungi acolo.
M-a crescut, m-a educat. Cred că tot ce am făcut în viață am făcut datorită celor doi antrenori și profesori pe care i-am avut. Nea Mircea la 17 ani a avut curajul să mă promoveze la echipa mare, fără să trec pe la U21, și asta cred că a influențat toată traiectoria mea fotbalistică.
Dedicație, asta înseamnă, să acolo până în ultima zi. Lucrul pe care îl iubești. Eu am văzut un om care până în ultima clipă a luptat și a făcut-o cu curaj.
Am vorbit cu el acum două zile la spital, în ziua în care se simțea bine. Așteptam să iasă și… după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat” a spus Gică Hagi în urmă cu puțin timp.
- Gest superb făcut de Dinamo pentru familia lui Mircea Lucescu. Fanii sunt invitați să contribuie
- Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
- Ilie Dumitrescu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu: „Este greu să accept”
- Eugen Neagoe, mărturisiri tulburătoare după decesul mamei sale: “Eram la cafea când am aflat. O sâmbătă neagră”
- Gigi Becali vrea să dea lovitura în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Anunțul făcut de avocatul FCSB