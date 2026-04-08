„Un câștigător, cel mai mare” Ultimele lucruri pe care i le-a spus Lucescu lui Hagi: „Aștepta să iasă…”

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu pot veni să îi aducă un ultim omagiu.

O slujbă de pomenire va avea loc astăzi, între orele 17:00 și 21:00, la Arena Națională. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00.

Hagi a vorbit cu Lucescu înainte de infarct

Gică Hagi a fost astăzi la Arena Națională pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu. Îndurerat, Hagi a vorbit despre moștenirea lăsată de Lucescu.

„O zi tristă. A fost un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem. Când vorbim de Nea Mircea, un om care întotdeauna ne-a învățat să fim deschiși, să fim mai buni, curajoși. Și pasiunea, să iubești ceva. Așa cum el și-a iubit meseria până în ultimul moment. Mai ales pentru mine pentru că de mic a avut încredere în mine și îi mulțumesc pe această cale.

(nr. ce te-a învățat) Să iubim ce știm să facem mai bine, adică meseria pe care o ai, să te dedici. Dedicație, iubire și pasiune. Pentru tot ce faci. Numai atunci poți să ajuți sus. El a avut asta, de când l-am cunoscut. Curaj de a face lucrurile.