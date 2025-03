Întrebarea la care Mircea Lucescu nu l-a lăsat pe căpitanul Nicolae Stanciu să răspundă la conferinţă, înainte de România - Bosnia - Antena Sport

România începe drumul spre World Cup 2026 împotriva Bosniei, vineri, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. O eventuală calificare la turneul final mondial după 28 de ani le-ar umple şi conturile tricolorilor.

La conferinţa de presă susţinută înaintea duelului de pe Arena Naţională, Nicolae Stanciu a fost întrebat dacă Federaţia Română de Fotbal i-a anunţat pe tricolori ce prime vor avea. Mircea Lucescu a intervenit şi nu l-a lăsat pe mijlocaş să răspundă la întrebare, Il Luce venind cu explicaţiile.

Întrebarea la care Mircea Lucescu nu l-a lăsat pe căpitanul Nicolae Stanciu

„N-are niciun rost să discutăm acest subiect. Nu e momentul, avem un meci extrem de dificil. Ne concentrăm pe el şi atâta tot. Ei ştiu ce au de câştigat în urma unei calificări, imagine, popularitate, istoria lor se va îmbunătăţi.

Prime, parcă aţi fi Ioaniţoaia, Ovidiu, numai el mă întreabă de bani. Nu mai întrebaţi de bani. Eu nu particip la discuţiile astea. În postura de căpitan de echipă, el nu trebuie să discute despre asemenea lucruri, ştiu ei acolo.

Ducem această pregătire spre o direcţie care ar trebui să fie o urmare a participării lor extraordinare în joc. Am 80 de ani şi îmi revine mereu în minte acea calificare la Campionatul Mondial din 1970. Am răspuns eu pentru el. Dacă vrei să îl întrebi în particular, poţi să îl întrebi”, a spus Lucescu.