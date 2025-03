Nicolae Stanciu, mesaj puternic înainte de România - Bosnia: "E esenţial să începem cu 3 puncte această campanie" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a anunţat că obiectivul României pentru meciul cu Bosnia este pornirea la drumul spre World Cup 2026 cu trei puncte. Duelul de pe Arena Naţională va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, vineri, de la 21:45.

55.000 de fani vor fi prezenţi pe cel mai mare stadion al ţării. România va avea astfel un mare avantaj în duelul cu Bosnia.

Nicolae Stanciu, înainte de România – Bosnia: E esenţial să începem cu 3 puncte această campanie

„Toată lumea are aşteptări de la noi şi noi avem aşteptări de la noi. Am participat ultima oară în 1998 şi au fost multe generaţii şi înaintea noastră. Mulţi dintre jucătorii care suntem acum am eşuat la precedentele campanii. Ce s-a întâmplat anul trecut, meciurile de la EURO şi din Liga Naţiunilor ne dau încredere. Ştim că este loc şi de mai bine şi că ne putem îmbunătăţi jocul.

Cred că este esenţial să începem cu o victorie. Toată lumea doreşte să câştigăm. Fanii au cumpărat toate biletele de acum o lună. E esenţial să începem cu 3 puncte această campanie. În campania de calificare doar locul 1 te duce acolo. Respectăm pe toată lumea, indiferent că e Bosnia sau San Marino. Dacă ne uităm, poţi spune că Austria are un mic avantaj, dar pe teren nu intră cotele jucătorilor. Toate echipele pornesc cu şanse egale.

La 5 ani, nu îmi amintesc. Aveam doar TVR 1 la televizor şi nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat în 1998″, a spus Stanciu, la conferinţa de presă.