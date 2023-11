Andrei Burcă, copleşit de emoţii după calificarea la EURO 2024: "Încă nu realizăm! Am ştiut să depăşit toate jignirile" - Antena Sport

Reclamă

Nu realizăm nici acum, a fost o campanie, ne-am calificat. Doamne ajută să fiu sănătos şi dacă mă cheamă Mister în Germania… eu cu Drăguşin, amândoi, consider că ne completăm foarte bine. Îl apreciez pe această cale, are calitate, este un tânăr de care îmi place foarte mult. Probabil o să realizăm acolo, în Germania, când o să vină toţi fanii. Suntem fanatici, suntem un popor iubitor şi chiar dacă acum 2 luni i-am dezamăgit pe fanii care au venit cu Israel şi am făcut o partidă proastă, acum am putut să îi facem fericiţi.„, a spus Andrei Burcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Nicolae Stanciu, mesaj superb după victoria cu Elveția

Nicolae Stanciu a transmis un mesaj superb după victoria cu Elveția. Căpitanul echipei naționale a vorbit despre victoria de pe Arena Națională. Partida dintre România și Elveția, care s-a încheiat cu scorul de 1-0, a contat pentru ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024. Meciul de pe Arena Națională a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.



Mijlocașul lui Edi Iordănescu, căpitan al echipei naționale a vorbit despre marea performanță a României, care s-a calificat la EURO 2024 de pe primul loc în Grupa I! Calificarea a fost văzută, de pe stadion, de către cei 50.000 de fani care s-au bucurat alături de jucătorii care au reușit această performanță!

Totodată, acesta a menționat faptul că această calificare reprezintă cea mai mare realizare din carierele jucătorilor convocați.

„Pentru mine sau cred că pot vorbi în numele tuturor colegilor, este cea mai mare realizare din carierele noastre. Depăşeşte orice lucru. Să fim calificaţi cu 50.000 de oameni, sunt senzaţii unice pe care e greu să le explici în cuvinte. Ne bucurăm şi noi, sper să se bucure toţi românii. Au fost nişte ani greu şi pentru noi, şi pentru ei, neavând rezultate. Sunt sigur că după această calificare nu vor trebui să mai aştepte atât de mult pentru o nouă calificare.



Pentru mine, să îmbrac acest tricou, să port şi banderola şi să joci în ţara ta pe un stadion arhiplin… e totul. Nu se compară cu trofee. E maximum! Cred că asemenea bucurie nu voi mai simţi foarte mult timp. Toţi suntem dornici să facem un EURO de neuitat, aşteptăm cât mai mulţi români în Germania. Sunt sigur că o să fie foarte mulţi fani în tribună, încrederea e foarte mare. Suntem un grup matur, ştim să rămânem pe picioarele pe pământ şi nu ne hazardăm. Sunt sigur că naţionala va arăta mult mai bine. Suntem români, nu ar trebui să sărbătorim doar pe 1 decembrie. Avem o ţară minunată, cu oameni minunaţi. Suntem foarte buni în multe domenii, avem cu ce să ne mândrim”