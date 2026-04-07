Bayern Munchen, “coșmarul” lui Real Madrid în starturile de repriză. Statistica deblocată după golul din sec. 20

Harry Kane, după un gol marcat contra lui Real Madrid / Profimedia

Manșa tur din sferturile Ligii Campionilor a meciului dintre Real Madrid și Bayern Munchen a oferit un gol marcat după doar 20 de secunde scurse în repriza secundă.

Harry Kane l-a învins pe Andriy Lunin cu un șut plasat de la marginea careului și a ajutat-o pe formația din Germania să ajungă la o statistică ce nu îi convine deloc formației de pe Bernabeu.

Borna atinsă de Bayern după ce i-a dat gol Realului după 20 de secunde

Partida dintre Real Madrid și Bayern Munchen din sferturile UCL a fost una extrem de spectaculoasă și alertă, bavarezii fiind echipa mai bună pe final de primă repriză și în startul actului secund. După ce Luis Diaz a deschis scorul în minutul 41, formația lui Vincent Kompany și-a “dublat” avantajul în minutul 46 prin Harry Kane, la capătul unei faze care a plecat de la o greșeală comisă de Alvaro Carreras la mijlocul terenului.

Mingea a intrat în plasă când cronometrul arăta 45:20, o reușită extrem de rapidă care a făcut-o pe formația din Bundesliga să atingă o bornă extrem de interesantă. Odată cu golul lui Kane a fost stabilită o statistică potrivit căreia golurile încasate cel mai rapid de Real Madrid în Liga Campionilor au venit în meciuri cu Bayern.

În 2007, Roy Makaay înscria după 10 secunde din prima repriză în returul optimilor de finală dintre Bayern și Real Madrid. La 19 ani distanță, după 20 de secunde, dar în partea a doua a jocului, a venit golul lui Kane.