S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată - Antena Sport

S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată

S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată
S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 14:10

S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată

Macheta stadionului Trong Dong / X @SweeperPod

Vietnamul urmează să devină peste câțiva ani casa celui mai mare stadion de fotbal din lume. Recent, în țara din Asia au început lucrările pentru arena care urmează să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.

Recordul pentru cel mai mare stadion din lume aparține momentan unei arene din India, însă această bornă urmează să fie doborâtă în 2028. În decembrie, guvernul vietnamez a aprobat planurile pentru construcția stadionului Trong Dong, care face parte dintr-un district rezidenția și sportiv mai amplu de 32 de miliarde de euro, intitulat Olympic Sports City.

Veste uriașă pentru fotbalul mondial. Stadionul din Vietnam, aproape dublu cât Old Trafford

Arena care se va construi în Asia de sud-est are o arhitectură inspirată după tamburul de bronz Dong Son, un simbol al civilizației vietnameze. Potrivit celor de la Daily Mail, citați de golazo.ro, stadioane precum Webley, Stadionul Lusail din Qatar sau Bird’s Nest din China au fost oferite drept exemple care au contribuit la un prestigiu mai ridicat pe plan național.

Conform site-ului oficial al stadionului, arena va avea cel mai mare acoperiș retractabil din lume și îi va oferi Vietnamului șansa să găzduiască evenimente extrem de importante, precum competiții continentale, sau chiar mai mult decât atât, Cupe Mondiale sau Jocurile Olimpice. Lucrările pentru stadion ar urma să fie gata în luna august 2028, iar cele pentru întreg proiectul Olympic Sports City, care include o zonă urbană și facilități sportive suplimentare.

Englezii fac o paralelă între stadionul din Vietnam care va avea 135.000 de locuri și Old Trafford, a cărui capacitate e de puțin peste 74.000 de locuri. În prezent, arena “Narenda Modi”, din India, cu o capacitate de 132.000 de locuri, deține recordul pentru cea mai mare arenă.

