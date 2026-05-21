Naţionala Republicii Democrate Congo îşi anulează cantonamentul local, din cauza epidemiei de Ebola

Echipa de fotbal a Republicii Democrate Congo (RDC), ţară afectată de o epidemie de Ebola, a anulat o etapă a cantonamentului de pregătire programat pe teren propriu în vederea Cupei Mondiale, a anunţat, miercuri, unul dintre reprezentanţii acesteia pentru AFP.

Duminică, OMS a declanşat o alertă sanitară internaţională pentru a face faţă celui de-al 17-lea focar de Ebola din RDC, o ţară vastă din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, unde sunt afectate provinciile din est, greu accesibile pe cale rutieră şi afectate de violenţele grupurilor armate.

Potrivit OMS, se suspectează deja că epidemia a provocat 139 de decese din aproape 600 de cazuri probabile şi ar putea continua, dar riscul unei pandemii este considerat “scăzut”.

Statele Unite, care organizează Cupa Mondială de fotbal împreună cu Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie), au anunţat luni o intensificare a controalelor sanitare la frontierele lor împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, Republica Democratică Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Un oficial american a precizat marţi că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi, prin urmare, ar putea să nu se încadreze în aceste criterii de refuz.