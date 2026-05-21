Naţionala Republicii Democrate Congo îşi anulează cantonamentul local, din cauza epidemiei de Ebola

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 14:10

Echipa de fotbal a Republicii Democrate Congo (RDC), ţară afectată de o epidemie de Ebola, a anulat o etapă a cantonamentului de pregătire programat pe teren propriu în vederea Cupei Mondiale, a anunţat, miercuri, unul dintre reprezentanţii acesteia pentru AFP.

Duminică, OMS a declanşat o alertă sanitară internaţională pentru a face faţă celui de-al 17-lea focar de Ebola din RDC, o ţară vastă din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, unde sunt afectate provinciile din est, greu accesibile pe cale rutieră şi afectate de violenţele grupurilor armate.

Potrivit OMS, se suspectează deja că epidemia a provocat 139 de decese din aproape 600 de cazuri probabile şi ar putea continua, dar riscul unei pandemii este considerat “scăzut”.

Statele Unite, care organizează Cupa Mondială de fotbal împreună cu Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie), au anunţat luni o intensificare a controalelor sanitare la frontierele lor împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, Republica Democratică Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Un oficial american a precizat marţi că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi, prin urmare, ar putea să nu se încadreze în aceste criterii de refuz.

Stagiul de pregătire al echipei congoleze “trebuia să înceapă la Kinshasa şi să dureze trei zile”, dar a fost “mutat” în Belgia, a declarat pentru AFP un responsabil de presă al echipei naţionale, fără a preciza dacă decizia a fost luată din cauza epidemiei de Ebola. “Niciun jucător care evoluează în ţară nu a fost selecţionat” în echipa naţională, a precizat el.

“Leoparzii” s-au calificat la Cupa Mondială după ce au învins Jamaica (1-0) într-un baraj intercontinental pe 31 martie, o a doua calificare istorică pentru ţară şi pentru jucătorii selecţionerului francez Sébastien Desabre, după Cupa Mondială din 1974 la care a participat drept Zair.

RDC va întâlni Columbia, Portugalia şi Uzbekistan în faza grupelor de la Cupa Mondială.

Riscul epidemic de Ebola în RDC este considerat “ridicat” pentru Africa Centrală, dar “scăzut” la nivel mondial de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit căreia epidemia a apărut probabil “cu câteva luni în urmă”.

