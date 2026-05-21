Prinţul William a băut bere cu jucătorii lui Aston Villa, după succesul uriaş din Europa League

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 14:41

Prinţul William - Profimedia Images

Prinţul William a fost alături de Aston Villa, în momentul în care aceasta a pus capăt unei aşteptări de 30 de ani pentru un trofeu, învingând Freiburg cu 3-0 în finala Europa League de la Istanbul.

Prinţul de Wales a trăit o gamă largă de emoţii pe parcursul finalei de la Besiktas Park, în timp ce Villa a câştigat primul său trofeu european din 1982.

Căpitanul John McGinn a spus că prinţul William a fost în vestiarul echipei Villa înainte de meci, iar fundaşul Matty Cash a spus că s-a alăturat lor pentru a bea bere după meci.

“O seară uimitoare! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! Au trecut 44 de ani de la ultima victorie europeană!”, a postat prinţul William pe reţelele de socializare.

“A fost acolo, a băut o bere cu noi. Este pur şi simplu încântat. Este un suporter atât de mare. Vine mereu la terenul de antrenament, este mereu la Villa Park. Merită momente ca acestea şi sperăm că astăzi se va putea relaxa”, a declarat Matty Cash.

Cu aproximativ 20.000 de fani prezenţi care au transformat oraşul turc în “Astonbul”, Villa şi-a asigurat primul titlu în Liga Europa cu goluri marcate de Youri Tielemans, Emiliano Buendia şi Morgan Rogers.

Înainte de meci, actorul Tom Hanks a transmis un mesaj special de susţinere pentru Villa. Într-un clip de opt secunde trimis la BBC Radio WM, vedeta de la Hollywood şi suporter al echipei Villa a spus: “Sunt Tom Hanks din Statele Unite ale Americii şi am un singur gând: Hai Villa!”

Victoria a dat startul unei petreceri care abia începe, cu o paradă prevăzută la Birmingham joi.

