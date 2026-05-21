Eroii Campionatului Mondial | Fotbalul l-a salvat dintr-un lagăr din Maramureș și a câștigat World Cup în 1954

În aceeași perioadă, Walter a jucat două meciuri la naționala Germaniei, unul dintre ele ajungând să îi salveze viața indirect. În aprilie 1941, Germania învingea Ungaria cu scorul de 7-0, iar la un an distanță, maghiarii voiau să își ia revanșa.

Scorul la pauză era 3-1 pentru vecinii României, iar selecționerul Herberger știa că un astfel de rezultat ar “păta” imaginea Germaniei naziste și a propagandei sitemului lui Adolf Hitler. Walter s-a conformat și a ieșit la rampă, conducându-și echipa spre o victorie cu 5-3.

Meciul din Maramureș care i-a salvat viața

Peste trei ani, după ce Hitler s-a sinucis, iar Germania a pierdut războiul, Walter și alți soldați au fost luați prizonieri de sovietici, urmând să fie duși în Siberia. Sighetu Marmației, Maramureș, într-un lagăr de prizonieri, acolo se afla cel care avea să devină campion mondial în 1954.

Înainte de momentul transportului în Siberia, Walter a jucat meciul care l-a făcut să evadeze: prizonieri vs. paznici. Deși nu mai avea energia de altădată, fiind extenuat din cauza războiului, neamțul și-a păstrat “sclipirea”, iar la pauza meciului a fost recunoscut de un gardian maghiar.

“Cred că te știu. Am fost acolo în 1942. Te-am văzut jucând împotriva noastră. Ungaria a pierdut cu 5-3”, a fost replica paznicului.

Acea victorie cu 5-3 contra Ungariei în care Walter a fost decisiv, combinată cu prestația din “meciul vieții” din lagărul maramureșean, i-au salvat viața viitorului căpitan al naționalei.

Triumful Germaniei de Vest cu Fritz Walter căpitan

Arc peste timp, ajungem în 1954, când Germania era divizată după Al Doilea Război Mondial, iar Walter purta banderola echipei federale.

Germania de Vest a început în forță turneul, cu o victorie în grupe contra Turciei, scor 4-1. În al doilea meci din grupă, nemții au pierdut categoric cu Ungaria, scor 3-8, într-un duel în care selecționerul Herberger a aliniat o echipă formată din rezerve, fiind deja sigur de calificarea în fazele eliminatorii.

În sferturi, Germania de Vest a lui Walter a învins cu 2-0 Iugoslavia, iar în semifinale a “demolat” Austria, scor 6-1, căpitanul marcând și el două goluri din penalty. În marea finală, Germania de Vest avea să întâlnească echipa care a surclasat-o în grupe, Ungaria.

Meciul se juca la Berna, iar afară ploua. Era “vremea lui Fritz Walter”, căpitanul preferând astfel de condiții meteo în detrimentul căldurii, având în continuare probleme după ce a contractat malaria în război.

Ungaria a început mai bine meciul și după opt minute conducea cu 2-0 prin reușitele lui Ferenc Puskas și Zoltan Czibor. Nemții au revenit rapid, iar după 18 minute, tabela indica deja 2-2, golurile fiind înscrise de Max Morlock și Helmut Rahn. În minutul 84, același Rahn marca golul care o făcea pe Germania de Vest campioană mondială în premieră și prin care nemții reușeau ce este acum numit “Miracolul de la Berna”.

Rezultatul remarcabil trebuia să aibă și un erou, iar Fritz Walter a fost catalogat în acest fel. Deși nu a marcat în ultimul act, căpitanul nemților a fost apreciat pentru modul în care și-a condus echipa spre victorie, ajungând să fie primul căpitan al Germaniei care avea să ridice Cupa Mondială.

La ani distanță, Franz Beckenbauer, câștigător din postura de jucător și antrenor al Cupei Mondiale alături de Germania, avea să îl numească pe Walter drept “cel mai important fotbalist german al secolului, fără nicio îndoială“.