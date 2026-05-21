Stafful complet al lui Gică Hagi la naţionala României

Federaţia Română de Fotbal a anunţat stafful complet al lui Gică Hagi la naţionala de fotbal a României.
Antrenorii secunzi vor fi Cătălin Anghel, Ionel Gane şi Cristi Sava (Analiză Video), în timp ce Ştefan Preda va fi antrenorul cu portarii. Vlad Lakatos, Andrei Butnărăș (Individual – Scouting) vor fi analiştii video.
Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare) sunt preparatorii fizici, în timp ce medicul naţionalei va fi Claudiu Stamatescu. Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Cristian Tănase, Constantin Crețu fac parte din stafful lui Stamatescu.
Andrei Voica e bucătarul şef, iar Cristi Mărgărit e nutriţionistul.
Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României
Gică Hagi a susținut o conferință de presă la o lună după ce a fost instalat în funcția de selecționer al României. Selecționerul a discutat pe seama mai multor subiecte înainte de debutul său care se va produce pe data de 2 iunie, contra Georgiei.
O decizie importantă luată de Hagi se leagă de meciurile de baraj din Liga 1 pentru calificarea în preliminariile în Conference League. “Regele” a transmis că va convoca un lot preliminar pe 22 mai, iar eventuali jucători de la Dinamo, FCSB sau FC Botoșani vor fi anunțați cu privire la selecție abia după finala barajului de 29 mai.
“Jucătorii o să vină unii pe 23, unii pe 26, 27 și 30 și 1. Lotul o să-l anunțăm, dar nu în totalitate, poimâine, dar fără echipele care joacă, care au baraj, legat de FCSB cu Botoșani sau Dinamo nu o să spunem (n.r. pe cine convocăm), pentru că nu vreau să influențăm în mod negativ sau pozitiv lucrurile. Am luat 33 de jucători, pentru că la primul meci, cu Georgia, vor juca unii, la meciul cu Țara Galilor va juca altă echipă, pentru că ne vin jucători pe parcurs.”
