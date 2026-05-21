Federaţia Română de Fotbal a anunţat stafful complet al lui Gică Hagi la naţionala de fotbal a României.

Antrenorii secunzi vor fi Cătălin Anghel, Ionel Gane şi Cristi Sava (Analiză Video), în timp ce Ştefan Preda va fi antrenorul cu portarii. Vlad Lakatos, Andrei Butnărăș (Individual – Scouting) vor fi analiştii video.

Stafful complet al lui Gică Hagi la naţionala României

Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare) sunt preparatorii fizici, în timp ce medicul naţionalei va fi Claudiu Stamatescu. Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Cristian Tănase, Constantin Crețu fac parte din stafful lui Stamatescu.

Andrei Voica e bucătarul şef, iar Cristi Mărgărit e nutriţionistul.

Gică Hagi a susținut o conferință de presă la o lună după ce a fost instalat în funcția de selecționer al României. Selecționerul a discutat pe seama mai multor subiecte înainte de debutul său care se va produce pe data de 2 iunie, contra Georgiei.