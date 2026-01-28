Veste importantă pentru Cristi Chivu! Jucătorul a spus ”DA” transferului la Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a primit o veste importantă, cu doar câteva ore înaintea disputei dintre Borussia Dortmund și Inter, ultima din faza principală a UEFA Champions League.

Un jucător evaluat de Transfermarkt la 28 de milioane de euro și-a dat acceptul pentru a se transfera la liderul din Serie A, iar mutarea ar urma să se concretizez în orele următoare.

Inter, negocieri cu Al-Ittihad pentru transferul lui Moussa Diaby

Cristi Chivu este pe cale să primească „sânge proaspăt” la nivel ofensiv la Inter, asta după ce conducerea clubului a început negocierile cu Al-Ittihad FC pentru transferul lui Moussa Diaby.

Jucătorul care evoluează în Arabia Saudită și care este evaluat în prezent la 28 de milioane de euro a spus ”DA” unui eventual transfer la echipa din Serie A, anunță jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Diaby evoluează din vara anului 2024 în Saudi Pro League, fiind transferat la vremea respectivă de la Aston Villa. Acesta a fost format la academia celor de la Paris Saint Germain și a mai jucat pentru Crotone și Bayer Leverkusen.