Fostul antrenor de la Inter a răbufnit şi îi dă dreptate lui Cristi Chivu: “Destul! Nu mai e nimic de discutat”

Andrea Stramaccioni, fostul antrenor al lui Inter, este de părere că Inter a fost dezavantajată pe finalul meciului de pe teren propriu cu Atalanta, scor 1-1. Liderul din Serie A a condus până în minutul 82, graţie golului marcat de Pio Esposito, dar oaspeţii au egalat prin Krstovic, după o fază controversată.
Inter a cerut fault pentru o intervenţie asupra lui Dumfries, înaintea golului marcat de Krstovic. Faza a fost analizată în cabina VAR şi golul validat, lucru care a dus şi la eliminarea lui Cristi Chivu. Antrenorul român a avut o criză de nervi şi a văzut două cartonaşe galbene în decurs de două minute.
Andrea Stramaccioni i-a dat dreptate lui Cristi Chivu, după Inter – Atalanta 1-1: “E fault”
“Cred că anumite lucruri trebuie descrise de cineva care a jucat fotbal și a trăit aceste lucruri. Dumfries avea avantaj, nu avea de ce să speculeze o situație care ar fi fost foarte ușor de rezolvat. A simți împingerea, presiunea. Când joci, simți în acea fracțiune de secundă. E fault.
Mangianello (n.r. arbitrul) și-a asumat o mare responsabilitate. Ar putea să spună că nu a fost intensitate, dar de ce s-ar arunca? Când cineva joacă și simte o mână pe spate, mai ales într-o situație fundaș-atacant, în 95% din cazuri e fault”, a declarat Andrea Stramaccioni, citat de tuttomercatoweb.com.
Fostul antrenor de la Inter a vorbit şi despre faza din minutul 87, când Inter a cerut penalty pentru un presupus fault al lui Scalvini asupra lui Frattesi.
“Scalvini îşi ridică mâinile, dar aici nu contează intenţia. Scalvini îl loveşte pe Frattesi după ce a primit mingea. E penalty… Destul. Nu mai e nimic de discutat, am văzut 90 de astfel de penalty-uri“, a mai spus Stramaccioni.
Este încă un pas greşit pentru echipa lui Cristi Chivu, după înfrângerea de etapa trecută, din derby-ul cu AC Milan. Inter rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte, dar AC Milan poate reduce semnificativ din diferenţă.
AC Milan are 60 de puncte în acest moment, dar urmează să joace duminică, pe terenul lui Lazio. În cazul unui succes pe Olimpico, diferenţa dintre Inter şi rivala din oraş va fi de 5 puncte.
