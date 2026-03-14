Fostul antrenor de la Inter a răbufnit şi îi dă dreptate lui Cristi Chivu: “Destul! Nu mai e nimic de discutat”

Andrea Stramaccioni, fostul antrenor al lui Inter, este de părere că Inter a fost dezavantajată pe finalul meciului de pe teren propriu cu Atalanta, scor 1-1. Liderul din Serie A a condus până în minutul 82, graţie golului marcat de Pio Esposito, dar oaspeţii au egalat prin Krstovic, după o fază controversată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a cerut fault pentru o intervenţie asupra lui Dumfries, înaintea golului marcat de Krstovic. Faza a fost analizată în cabina VAR şi golul validat, lucru care a dus şi la eliminarea lui Cristi Chivu. Antrenorul român a avut o criză de nervi şi a văzut două cartonaşe galbene în decurs de două minute.

Andrea Stramaccioni i-a dat dreptate lui Cristi Chivu, după Inter – Atalanta 1-1: “E fault”

“Cred că anumite lucruri trebuie descrise de cineva care a jucat fotbal și a trăit aceste lucruri. Dumfries avea avantaj, nu avea de ce să speculeze o situație care ar fi fost foarte ușor de rezolvat. A simți împingerea, presiunea. Când joci, simți în acea fracțiune de secundă. E fault.

Mangianello (n.r. arbitrul) și-a asumat o mare responsabilitate. Ar putea să spună că nu a fost intensitate, dar de ce s-ar arunca? Când cineva joacă și simte o mână pe spate, mai ales într-o situație fundaș-atacant, în 95% din cazuri e fault”, a declarat Andrea Stramaccioni, citat de tuttomercatoweb.com.

Fostul antrenor de la Inter a vorbit şi despre faza din minutul 87, când Inter a cerut penalty pentru un presupus fault al lui Scalvini asupra lui Frattesi.