Borussia Dortmund - Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru - Antena Sport

Meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima etapă a grupei Champions League, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 22:00. Partida va fi antrenată de românul Istvan Kovacs.
Cristi Chivu, care nu mai poate rata play-off-ul Champions League, se va lupta pentru calificarea directă în optimi. Acest lucru ar însemna că echipa lui va juca un meci mai puţin, ceea ce ar fi o veste extraordinară pentru tehnicianul român. Ultima echipă aflată pe loc direct de optimi, Chelsea, are 13 puncte, cu unul peste Inter.
Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT
Echipele probabile:
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel – Anton, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini – Adeyemi, Brandt – Guirassy. Antrenor: Niko Kovac
Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez. Antrenor: Cristi Chivu
Inter vine după o victorie de senzaţie în campionat, 6-2 cu Pisa, după ce echipa antrenată de Chivu a fost condusă cu 2-0. Inter e lider în Serie A, la 5 puncte distanţă de locul 2, ocupat de AC Milan.
În Liga Campionilor, Inter vine după o înfrângere acasă, 1-3, cu Arsenal, liderul grupei principale, care are maximum de puncte şi e deja în optimile Ligii Campionilor. Chivu declara, înaintea duelului cu “tunarii”, că Arsenal şi Bayern Munchen sunt cele mai puternice echipa din Europa în acest moment.
