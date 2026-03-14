Fanii Interului, reacții dure la adresa lui Cristi Chivu, după 1-1 cu Atalanta: „Mentalitatea echipei s-a dus de râpă”

Inter Milano a bifat al doilea meci consecutiv fără victorie în Serie A, iar vicecampioana Italiei poate rămâne cu un avans de doar patru puncte față de AC Milan, dacă gruparea lui Allegri se impune pe terenul lui Lazio.

Cristi Chivu a făcut o criză de nervi după ce VAR-ul a validat golul egalizator al celor de la Atalanta, iar centralul Gianluca Manganiello a luat decizia de a-i acorda cartonașul roșu.

E tensiune mare la Milano, după ce echipa antrenată de Cristi Chivu a făcut un nou pas greșit în campionat. Interul a remizat pe teren propriu cu Atalanta, asta deși a condus până spre finalul partidei.

Tehnicianul român nu a terminat jocul pe teren, fiind eliminat de centralul Gianluca Manganiello, după ce a protestat vehement la reușita prin care oaspeții au restabilit egalitatea.

Imediat după meci, suporterii l-au făcut praf pe român pe social media, ba chiar au comparat evoluția echipei de acum cu cea de pe vremea lui Simone Inzaghi.