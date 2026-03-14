Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 17:55

Comentarii
Inter – Atalanta 1-1. Dezastru pentru echipa lui Cristi Chivu! Tehnicianul român, eliminat după o criză de nervi

Inter - Atalanta / Profimedia

În cadrul etapei cu numărul 29 din Serie A, Interul lui Cristi Chivu a bifat al doilea meci consecutiv fără victorie în acest sezon, după ce a remizat pe teren propriu cu Atalanta.

După ce a condus până în minutul 82, Inter s-a văzut egalată după o fază intens contestată de tehnicianul român, care a fost în cele din urmă eliminat după analiza VAR la gol.

Inter – Atalanta 1-1

Final de meci! 

Min. 85: Cartonaș roșu Inter! Cristi Chivu este eliminat pentru proteste.

Min. 82: GOL! Atalanta restabilește egalitatea prin Krstovic. Gazdele au cerut fault!

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 26: GOOOL INTER! Esposito deschide scorul pentru liderul din Serie A.

Min. 1: Start de meci pe Giuseppe Meazza!

  • INTER (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Esposito, Thuram. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Mkhitaryan, L. Henrique, Lavelli, Kaczmarski, Frattesi, A. Diouf, De Vrij, Darmian, Bonny, Bastoni, Acerbi. Antrenor: Cristi Chivu
  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi – Samardzic, Zalewski – Scamacca. Rezerve: F. Rossi, Sportiello – BEllanova, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Krstovic, Musah, Sulemana. Antrenor: Raffaele Palladino

Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, astfel că Cristi Chivu a avut mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti meciul cu Atalanta de sâmbătă.

Formația pregătită de antrenorul român țintește victoria, după eșecul suferit în runda trecută cu AC Milan, scor 0-1. Înaintea meciului cu Atalanta, Inter are un avans de șapte puncte față de „diavoli”, în fruntea campionatului.

Atalanta, de cealaltă parte, ocupă locul șapte, cu 46 de puncte, fiind la patru puncte distanță de Juventus, ultima clasată pe locurile care duc în cupele europene.

În meciul tur de la Bergamo, Inter a învins-o la limită pe Atalanta, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
