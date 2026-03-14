Inter – Atalanta 1-1. Dezastru pentru echipa lui Cristi Chivu! Tehnicianul român, eliminat după o criză de nervi

Min. 1: Start de meci pe Giuseppe Meazza!

INTER (3-5-2) : Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Esposito, Thuram. Rezerve : Di Gennaro, J. Martinez – Mkhitaryan, L. Henrique, Lavelli, Kaczmarski, Frattesi, A. Diouf, De Vrij, Darmian, Bonny, Bastoni, Acerbi. Antrenor: Cristi Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi – Samardzic, Zalewski – Scamacca. Rezerve: F. Rossi, Sportiello – BEllanova, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Krstovic, Musah, Sulemana. Antrenor: Raffaele Palladino

Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, astfel că Cristi Chivu a avut mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti meciul cu Atalanta de sâmbătă.

Formația pregătită de antrenorul român țintește victoria, după eșecul suferit în runda trecută cu AC Milan, scor 0-1. Înaintea meciului cu Atalanta, Inter are un avans de șapte puncte față de „diavoli”, în fruntea campionatului.

Atalanta, de cealaltă parte, ocupă locul șapte, cu 46 de puncte, fiind la patru puncte distanță de Juventus, ultima clasată pe locurile care duc în cupele europene.

În meciul tur de la Bergamo, Inter a învins-o la limită pe Atalanta, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.