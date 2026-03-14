Ce i-a strigat Cristi Chivu arbitrului, după ce a fost eliminat în Inter – Atalanta 1-1: “Cinci minute nebune pe San Siro”

Cristi Chivu a fost eliminat în minutul 85 al meciului dintre Inter şi Atalanta, încheiat la egalitate, scor 1-1. Antrenorul român a fost scos din sărite de decizia arbitrului la golul egalizator al oaspeţilor, care a lăsat jocul să continue, după ce nerazzurrii au cerut fault după o intervenţie asupra lui Dumfries.

Imediat după golul marcat de Krstovic, Cristi Chivu a văzut primul cartonaş galbe, în minutul 83, pentru proteste. Faza a fost analizată, dar fără ca arbitrul să fie chemat de colegii din cabina VAR la monitor.

Cristi Chivu, un car de nervi după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1: “A fost fault”

Cristi Chivu şi-a ieşit din minţi imediat după golul marcat de Krstovic, iar antrenorul român a văzut al doilea cartonaş galben, în minutul 85. Faza controversată care l-a enervat pe antrenorul lui Chivu a decis şi scorul final al meciului.

“Jucătorii lui Inter au protestat vehement la adresa arbitrului Manganiello care, pe transmisiunea TV, a dat impresia că vrea să fluiere fault. În schimb, mingea a intrat în poartă, iar el a arătat centrul terenului.

Analiza VAR a fost de lungă durată, de mai bine de trei minute, iar cel mai vocal protestatar a fost Cristi Chivu. Antrenorul lui Inter a primit galben prima oară, iar după validarea golului, el a părăsit terenul strigând “A fost fault!”.