Home | Fotbal | Serie A | Ce i-a strigat Cristi Chivu arbitrului, după ce a fost eliminat în Inter – Atalanta 1-1: “Cinci minute nebune pe San Siro”

Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 18:38

Comentarii
Cristi Chivu / Profimedia

Cristi Chivu a fost eliminat în minutul 85 al meciului dintre Inter şi Atalanta, încheiat la egalitate, scor 1-1. Antrenorul român a fost scos din sărite de decizia arbitrului la golul egalizator al oaspeţilor, care a lăsat jocul să continue, după ce nerazzurrii au cerut fault după o intervenţie asupra lui Dumfries.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după golul marcat de Krstovic, Cristi Chivu a văzut primul cartonaş galbe, în minutul 83, pentru proteste. Faza a fost analizată, dar fără ca arbitrul să fie chemat de colegii din cabina VAR la monitor.

Cristi Chivu, un car de nervi după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1: “A fost fault”

Cristi Chivu şi-a ieşit din minţi imediat după golul marcat de Krstovic, iar antrenorul român a văzut al doilea cartonaş galben, în minutul 85. Faza controversată care l-a enervat pe antrenorul lui Chivu a decis şi scorul final al meciului.

“Jucătorii lui Inter au protestat vehement la adresa arbitrului Manganiello care, pe transmisiunea TV, a dat impresia că vrea să fluiere fault. În schimb, mingea a intrat în poartă, iar el a arătat centrul terenului.

Analiza VAR a fost de lungă durată, de mai bine de trei minute, iar cel mai vocal protestatar a fost Cristi Chivu. Antrenorul lui Inter a primit galben prima oară, iar după validarea golului, el a părăsit terenul strigând “A fost fault!”.

Reclamă
Reclamă

Inter a protestat, din nou, în minutul 87, după un duel dintre Scalvini şi Frattesi, în mijlocul careului. Jucătorul lui Atalanta l-a lovit pe jucătorul lui Inter, care a căzut însă prea uşor. Cu toate acestea, au rămas multe semne de întrebare”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport, care au titrat “Cinci minute nebune pe San Siro”.

Jurnaliştii de la tuttomercatoweb.com i-au acordat nota 6 lui Cristi Chivu: “Eliminat și furios pe arbitru, e dificil să analizezi momentele finale ale meciului. Inter nu a fost la fel de strălucită ca în cele mai bune zile ale sale, dar a reacționat și a condus jocul pe deplin, primind câteva goluri prea multe. Ceea ce s-a întâmplat în minutul 82 a fost imprevizibil, iar el nu ar fi putut să-și facă treaba”.

Este încă un pas greşit pentru echipa lui Cristi Chivu, după înfrângerea de etapa trecută, din derby-ul cu AC Milan. Inter rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte, dar AC Milan poate reduce semnificativ din diferenţă.

Reclamă

AC Milan are 60 de puncte în acest moment, dar urmează să joace duminică, pe terenul lui Lazio. În cazul unui succes pe Olimpico, diferenţa dintre Inter şi rivala din oraş va fi de 5 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
