Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă - Antena Sport

Superliga Greciei | Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă
VIDEO

Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 17:47

Comentarii
Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă

Andrei Ivan - Facebook Panserraikos

Andrei Ivan (29 de ani) a marcat al treilea său gol pentru Panserraikos, în acest sezon din Superliga Greciei. Reuşita a venit în duelul cu Asteras Tripolis, chiar înainte de pauză.

Fostul atacant al Universităţii Craiova a driblat un jucător, apoi a pasat unui coechipier, la un-doi, şi a urmat un şut direct în vinclu, de la marginea careului.

Gol spectaculos marcat de Andrei Ivan în Grecia

Portarul gazdelor nu a avut nicio şansă, iar Ivan a marcat astfel al treilea său gol pentru Panserraikos, club pentru atacantul cotat la 700.000 de euro şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă.

Universitatea Craiova i-a reziliat contractul lui Andrei Ivan în vara lui 2025, după două etape disputate din actualul sezon. El a reuşit să marcheze un gol în primul meci, cu UTA.

“A fost o decizie a clubului, credem că e mai bine pentru viitorul lui să-și dea un reset. Aveam în plan de la început această hotărâre, doar că nu acoperisem încă poziția de atacant, Assad Al-Hamlawi ajungând mai târziu. Când a fost el apt de joc, am decis să ne despărțim de Ivan”, spunea atunci Mihai Rotaru.

Comentarii


1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 3 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
