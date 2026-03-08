Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă - Antena Sport

Andrei Ivan (29 de ani) a marcat al treilea său gol pentru Panserraikos, în acest sezon din Superliga Greciei. Reuşita a venit în duelul cu Asteras Tripolis, chiar înainte de pauză.

Fostul atacant al Universităţii Craiova a driblat un jucător, apoi a pasat unui coechipier, la un-doi, şi a urmat un şut direct în vinclu, de la marginea careului.

Gol spectaculos marcat de Andrei Ivan în Grecia

Portarul gazdelor nu a avut nicio şansă, iar Ivan a marcat astfel al treilea său gol pentru Panserraikos, club pentru atacantul cotat la 700.000 de euro şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă.

Universitatea Craiova i-a reziliat contractul lui Andrei Ivan în vara lui 2025, după două etape disputate din actualul sezon. El a reuşit să marcheze un gol în primul meci, cu UTA.