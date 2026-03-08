Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă - Antena Sport

Andrei Ivan (29 de ani) a marcat al treilea său gol pentru Panserraikos, în acest sezon din Superliga Greciei. Reuşita a venit în duelul cu Asteras Tripolis, chiar înainte de pauză.
Fostul atacant al Universităţii Craiova a driblat un jucător, apoi a pasat unui coechipier, la un-doi, şi a urmat un şut direct în vinclu, de la marginea careului.
Gol spectaculos marcat de Andrei Ivan în Grecia
Portarul gazdelor nu a avut nicio şansă, iar Ivan a marcat astfel al treilea său gol pentru Panserraikos, club pentru atacantul cotat la 700.000 de euro şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă.
Universitatea Craiova i-a reziliat contractul lui Andrei Ivan în vara lui 2025, după două etape disputate din actualul sezon. El a reuşit să marcheze un gol în primul meci, cu UTA.
“A fost o decizie a clubului, credem că e mai bine pentru viitorul lui să-și dea un reset. Aveam în plan de la început această hotărâre, doar că nu acoperisem încă poziția de atacant, Assad Al-Hamlawi ajungând mai târziu. Când a fost el apt de joc, am decis să ne despărțim de Ivan”, spunea atunci Mihai Rotaru.
