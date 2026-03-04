Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK. Luptă nebună pentru titlu - Antena Sport

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a urcat pe primul loc în Grecia după o victorie clară, scor 4-1, cu Kifisia, în etapa a 18-a.
PAOK a acumulat 53 de puncte și este lider, fiind la egalitate cu rivalele Olympiacos și AEK Atena, dar cu un golaveraj mai bun.
Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK
Alexander Jeremejeff a deschis scorul pentru PAOK în meciul cu Kifisia în minutul 32. Suedezul a transformat un penalty la nouă minute după ce a fost trimis în teren, ca urmare a accidentării suferite de Giakoumakis.
În repriza secundă, Kifisia a reușit să egaleze în minutul 61 prin Roukounakis. PAOK a marcat pentru 2-1 prin același Alexander Jeremejeff, care a mai transformat un penalty în minutul 72.
Pe final de meci, în minutele 88 și 90+2, Abdul Rahman Baba și Giannis Konstantelias au marcat și au stabilit astfel scorul final, 4-1 pentru PAOK.
PAOK, Olympiacos și AEK Atena sunt sigure de prezența în play-off-ul de patru din Grecia. Panathinaikos ocupă locul patru, având 42 de puncte, cu trei mai multe față de Levadiakos, ocupanta locului cinci.
Pentru PAOK urmează derby-ul cu Olympiacos, din deplasare, din etapa a 19-a a Superligii Greciei. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00, în tur echipa lui Răzvan Lucescu reușind să se impună cu scorul de 2-1.
- Andrei Ivan, “înger și demon” în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist
- Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic”
- PAOK – AEK 0-0. Echipa lui Răzvan Lucescu a ratat un penalty! Răzvan Marin, integralist
- Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament
- Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri