Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK. Luptă nebună pentru titlu - Antena Sport

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a urcat pe primul loc în Grecia după o victorie clară, scor 4-1, cu Kifisia, în etapa a 18-a.

PAOK a acumulat 53 de puncte și este lider, fiind la egalitate cu rivalele Olympiacos și AEK Atena, dar cu un golaveraj mai bun.

Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK

Alexander Jeremejeff a deschis scorul pentru PAOK în meciul cu Kifisia în minutul 32. Suedezul a transformat un penalty la nouă minute după ce a fost trimis în teren, ca urmare a accidentării suferite de Giakoumakis.

În repriza secundă, Kifisia a reușit să egaleze în minutul 61 prin Roukounakis. PAOK a marcat pentru 2-1 prin același Alexander Jeremejeff, care a mai transformat un penalty în minutul 72.

Pe final de meci, în minutele 88 și 90+2, Abdul Rahman Baba și Giannis Konstantelias au marcat și au stabilit astfel scorul final, 4-1 pentru PAOK.