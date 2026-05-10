Răzvan Marin a câștigat titlul cu AEK în Grecia. Sărbătoare la Atena, după meciul dramatic cu Panathinaikos

AEK Atena a cucerit titlul în Grecia. Formația la care evoluează Răzvan Marin (29 de ani) a devenit campioană matematic, după victoria cu 2-1 cu Panathinaikos.

AEK Atena s-a încununat pentru a 14-a oară în istorie campioană. Trupa din capitala Greciei a început sărbătoarea cu două etape înainte de finalul play-off-ului.

Răzvan Marin a câștigat titlul cu AEK în Grecia

În partida cu Panathinaikos, Răzvan Marin a fost titular, el fiind înlocuit în minutul 86 de Joao Mario. AEK a revenit spectaculos în duelul cu marea rivală, pentru a sărbători titlul la final.

🇬🇷 | AEK Atina, Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyon oldu. Matias Almeyda. 🏆

AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 10, 2026

Panathinaikos a deschis scorul în minutul 62, prin Andrews Tetteh. AEK a egalat zece minute mai târziu, prin Zini, iar în minutul 90+3, Joao Mario a dat lovitura și a marcat golul victoriei.