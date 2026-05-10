Răzvan Marin a câștigat titlul cu AEK în Grecia. Sărbătoare la Atena, după meciul dramatic cu Panathinaikos

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 22:28

Răzvan Marin, bucurie la AEK Atena/ Instagram Răzvan Marin

AEK Atena a cucerit titlul în Grecia. Formația la care evoluează Răzvan Marin (29 de ani) a devenit campioană matematic, după victoria cu 2-1 cu Panathinaikos.

AEK Atena s-a încununat pentru a 14-a oară în istorie campioană. Trupa din capitala Greciei a început sărbătoarea cu două etape înainte de finalul play-off-ului.

În partida cu Panathinaikos, Răzvan Marin a fost titular, el fiind înlocuit în minutul 86 de Joao Mario. AEK a revenit spectaculos în duelul cu marea rivală, pentru a sărbători titlul la final.

Panathinaikos a deschis scorul în minutul 62, prin Andrews Tetteh. AEK a egalat zece minute mai târziu, prin Zini, iar în minutul 90+3, Joao Mario a dat lovitura și a marcat golul victoriei.

AEK a câștigat titlul grație avansului de opt puncte pe care îl are față de PAOK și Olympiacos, ocupantele locurilor doi și trei din Grecia, cu două runde rămase de disputat din play-off.

Pentru AEK, acesta este primul titlu după o pauză de trei ani. În ultimele două sezoane, PAOK și Olympiacos au fost campioanele Greciei.

Pentru Răzvan Marin, titlul cu AEK este al patrulea trofeu cucerit în carieră. Mijlocașul român a mai devenit campion în Liga 1 cu Farul, în 2017, a câștigat Cupa Belgiei cu Standard Liege, în 2018 și Supercupa Olandei cu Ajax, în 2020.

Transferat în vară de AEK Atena, Răzvan Marin s-a impus rapid în echipa grecilor, contribuind din plin la succesul din campionat. Internaționalul român a bifat nu mai puțin de 46 de meciuri, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere nouă pase decisive.

PAOK, remiză cu Olympiacos

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Olympiacos, în etapa a 4-a din play-off-ul campionatului grec.

Gazele au marcat primele în derby, Rodinei aducându-le în avantaj pe tabelă, în minutul 61. Giannis Konstantelias a egalat opt minute mai târziu, din assistul lui Rahman Baba, şi Olympiacos Pireu – PAOK Salonic s-a terminat 1-1. Echipa lui Răzvan Lucescu este a doua în clasament, cu 62 de puncte, urmată de Olympiacos, cu acelaşi număr de puncte.

 

