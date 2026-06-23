Ce a spus Răzvan Lucescu despre Ivan Savvidis, după plecarea de la PAOK: „Normal ar fi să ne dăm mâna”

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție, după plecarea de la PAOK. Antrenorul român de 57 de ani a decis să plece din Grecia, terminându-și al doilea mandat pe banca trupei din Salonic, după cinci sezoane.
Răzvan Lucescu a vorbit în premieră despre decizia de a pleca de pe banca echipei alături de care a cucerit două titluri. El a declarat că perioada petrecută la PAOK a fost una fantastică.
Răzvan Lucescu nu s-a întâlnit cu Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a pleca de la PAOK
De asemenea, Răzvan Lucescu a dezvăluit că nu s-a întâlnit cu miliardarul Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a se despărți de PAOK. Antrenorul român ar fi vrut să dea mâna cu acesta și să-i mulțumească, el fiind cel care l-a adus pe banca trupei din Grecia, prima dată în 2017.
„Sunt fericit cu ce am câștigat aici la PAOK. Mă bucur pentru momentele fantastice pe care le-am trăit aici. Sunt recunoscător pentru titlurile pe care le-am câștigat împreună.
Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să îmi iau ‘la revedere’ altfel de la fanii lui PAOK.
Sunt anumiți oameni care au creat negativitate În aceste momente. A fost o nebunie ce s-a întâmplat în aceste trei-patru săptămâni de vacanță.
Cel mai normal ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne dăm mâna, să ne îmbrățișăm. Să îi mulțumesc, pentru că el este persoana care m-a făcut să trăiesc această aventură”, a declarat Răzvan Lucescu, conform presei din Grecia.
În al doilea mandat, Răzvan Lucescu a bifat 256 de meciuri pe banca celor de la PAOK, având o medie de 1,89 puncte obținute per meci. Prima dată, Lucescu Jr i-a antrenat pe greci în perioada 2017 – 2019, iar în total, după cele două perioade, acesta a cucerit patru trofee: două titluri (2019 și 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019).
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