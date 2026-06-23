Home | Fotbal | Superliga Greciei | Ce a spus Răzvan Lucescu despre Ivan Savvidis, după plecarea de la PAOK: „Normal ar fi să ne dăm mâna”

Ce a spus Răzvan Lucescu despre Ivan Savvidis, după plecarea de la PAOK: „Normal ar fi să ne dăm mâna”

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 15:46

Comentarii
Ce a spus Răzvan Lucescu despre Ivan Savvidis, după plecarea de la PAOK: Normal ar fi să ne dăm mâna”

Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis / X PAOK

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție, după plecarea de la PAOK. Antrenorul român de 57 de ani a decis să plece din Grecia, terminându-și al doilea mandat pe banca trupei din Salonic, după cinci sezoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu a vorbit în premieră despre decizia de a pleca de pe banca echipei alături de care a cucerit două titluri. El a declarat că perioada petrecută la PAOK a fost una fantastică.

Răzvan Lucescu nu s-a întâlnit cu Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a pleca de la PAOK

De asemenea, Răzvan Lucescu a dezvăluit că nu s-a întâlnit cu miliardarul Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a se despărți de PAOK. Antrenorul român ar fi vrut să dea mâna cu acesta și să-i mulțumească, el fiind cel care l-a adus pe banca trupei din Grecia, prima dată în 2017.

„Sunt fericit cu ce am câștigat aici la PAOK. Mă bucur pentru momentele fantastice pe care le-am trăit aici. Sunt recunoscător pentru titlurile pe care le-am câștigat împreună.

Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să îmi iau ‘la revedere’ altfel de la fanii lui PAOK.

Reclamă
Reclamă

Sunt anumiți oameni care au creat negativitate În aceste momente. A fost o nebunie ce s-a întâmplat în aceste trei-patru săptămâni de vacanță.

Cel mai normal ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne dăm mâna, să ne îmbrățișăm. Să îi mulțumesc, pentru că el este persoana care m-a făcut să trăiesc această aventură”, a declarat Răzvan Lucescu, conform presei din Grecia.

În al doilea mandat, Răzvan Lucescu a bifat 256 de meciuri pe banca celor de la PAOK, având o medie de 1,89 puncte obținute per meci. Prima dată, Lucescu Jr i-a antrenat pe greci în perioada 2017 – 2019, iar în total, după cele două perioade, acesta a cucerit patru trofee: două titluri (2019 și 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019).

Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftineStațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristiano Ronaldo să marcheze la acest Campionat Mondial?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
Observator
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
Fanatik.ro
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
15:44

Vestea pe care o aștepta Max Verstappen a venit! Ce se întâmplă cu motoarele din Formula 1
15:32

Ultimatum pentru jucătorul FCSB-ului: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul
15:31

Un jucător de bază de la Rapid, OUT două luni după ce s-a operat. Probleme pentru Daniel Pancu
15:09

Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY
15:00

Cum a putut reacţiona Gabi Tamaş când Răzvan Simion l-a prezentat drept “Eroul de la Termopane”, la Fiertzi pe Mondial
14:51

Real Madrid forțează transferul starului de la Campionatul Mondial. Jose Mourinho și-a fixat o nouă țintă
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera” 6 Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere