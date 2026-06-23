Ce a spus Răzvan Lucescu despre Ivan Savvidis, după plecarea de la PAOK: „Normal ar fi să ne dăm mâna”

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție, după plecarea de la PAOK. Antrenorul român de 57 de ani a decis să plece din Grecia, terminându-și al doilea mandat pe banca trupei din Salonic, după cinci sezoane.

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Răzvan Lucescu a vorbit în premieră despre decizia de a pleca de pe banca echipei alături de care a cucerit două titluri. El a declarat că perioada petrecută la PAOK a fost una fantastică.

Răzvan Lucescu nu s-a întâlnit cu Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a pleca de la PAOK

De asemenea, Răzvan Lucescu a dezvăluit că nu s-a întâlnit cu miliardarul Ivan Savvidis, după ce a luat decizia de a se despărți de PAOK. Antrenorul român ar fi vrut să dea mâna cu acesta și să-i mulțumească, el fiind cel care l-a adus pe banca trupei din Grecia, prima dată în 2017.

„Sunt fericit cu ce am câștigat aici la PAOK. Mă bucur pentru momentele fantastice pe care le-am trăit aici. Sunt recunoscător pentru titlurile pe care le-am câștigat împreună.

Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să îmi iau ‘la revedere’ altfel de la fanii lui PAOK.