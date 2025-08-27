Jurnal Antena Sport | Andrei Borza îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Rapid! - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Andrei Borza îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Rapid!

Rapidistul Borza spune că nu se grăbeşte să plece, dacă patronul lui nu primeşte preţul cel bun! Borza aşteaptă mai degrabă să îl primească pe Ianis Hagi în Giuleşti.