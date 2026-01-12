Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova

Dan Roșu Publicat: 12 ianuarie 2026, 10:54

Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian a oferit o primă reacţie după una dintre cele mai importante victorii ale carierei, 6-4, 6-4 cu Ekaterina Alexandrova, în primul tur de la Adelaide.

În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea din meciul dintre australianca Daria Kasatkina şi elena Maria Sakkari. Şi românca e deja cu gândul la următorul meci şi vrea “să lase în spate” partida cu Alexandrova.

Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană

“Am intrat foarte repede în meci, sunt foarte mulţumită de cum am abordat partida. Am încercat să mă concentrez pe jocul meu, îmi place când se joacă în modul acesta, cu mingi rapide. A fost o partidă bună, sunt extrem de bucuroasă că am reuşit să evoluez astfel

Va trebui să mă concentrez pe ceea ce urmează, trebuie să las în spate această partidă, chiar dacă este un succes foarte important, care mi-a adus o mare bucurie”, a spus Cristian, după meci.

Cristian, venită din calificări, a trecut în primul tur de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, cap de serie 4 şi locul 11 mondial, scor 6-4, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 50 de minute.

Accederea în turul doi este recompensată cu 17.235 de dolari şi 60 de puncte WTA.

