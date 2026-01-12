Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 10:33

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei emisiuni la care a participat despre situația transferurilor de la echipa sa. Oficialul roș-albaștrilor a ținut să lămurească un zvon lansat chiar de patronul Gigi Becali, după care să dea detalii legate de ce fotbalist urmăresc.

FCSB nu a fost foarte activă până acum în această perioadă de mercato. Campioana en-titre a României l-a adus pe Andre Duarte, dar de atunci nu a mai oficializat niciun transfer, deși se află în tratative cu anumiți jucători.

FCSB caută un mijlocaș central din afară

Recent, Mihai Stoica a dat detalii despre campania de mercato de la FCSB și a ținut în primul rând să transmită că echipa nu va aduce niciun jucător care să îndeplinească regula Under-21. Declarația sa vine în contextul în care Gigi Becali anunța că sunt șanse să mai vină un jucător eligibil, iar zvonurile îl dădeau pe Luca Szimionaș, mijlocașul de 19 ani de la juniorii lui Hellas Verona, drept posibilul transfer.

Totuși, președintele CA al clubului din București a menționat că echipa este în căutare de un mijlocaș central propus de Florin Cernat, noul director sportiv. Stoica a preferat însă să nu îi dea numele, spunând că nu vede sensul atât timp cât mutarea nu e perfectată.

Nu e vorba de nimeni U21. Era vorba de un jucător, dar când a auzit postul pe care joacă, Gigi Becali s-a răzgândit pentru că era un post acoperit. Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace.

Gigi Becali își dorește un mijlocaș central. Urmărim mulți jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere, ne place. Nu știm dacă va veni pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere lucrativ, dar înțeleg că ezită să plece într-un alt continent și ar putea da curs ofertei noastre.

E interesant, dar nu are sens să dăm nume dacă nu avem o certitudine că ne va alege pe noi“, a spus oficialul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Dacă la capitolul “veniri”, FCSB îl are doar pe Andre Duarte, la “plecări” îi are pe Malcom Edjouma și pe Adrian Șut, dintre oamenii de bază ai echipei.

