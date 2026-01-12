Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale - Antena Sport

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a declarat după succesul cu Real Madrid din finala Supercupei Spaniei la fotbal că este foarte mândru de jucătorii săi care au obţinut victoria în “stilul Barca”, scrie EFE.

Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 pe Real Madrid într-un nou El Clasico extrem de spectaculos. “Dubla” lui Raphinha și reușita lui Lewandowski au adus victoria catalanilor, în timp ce pentru echipa lui Xabi Alonso au punctat Vinicius și Gonzalo Garcia.

Hansi Flick, entuziasmat după triumful din Supercupa Spaniei

După meci, Hansi Flick a acordat declarații presei și a abordat mai multe subiecte:

“Când joci o finală împotriva lui Real Madrid şi câştigi, este un sentiment minunat. Sunt foarte mândru de echipa mea. Am jucat aşa cum am vrut să jucăm, în stilul Barca, şi sunt foarte mândru de echipa mea“, a spus tehnicianul german în conferinţa de presă de după finală.

Hansi Flick, cu opt victorii în opt finale ca antrenor la Bayern Munchen şi FC Barcelona, a explicat secretul său: “Cheia? Să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul. Pentru mine, importantă este echipa, modul în care îi reprezentăm pe fani şi mentalitatea pe care o avem.