Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale

Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 11:31

Comentarii
Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale

Hansi Flick, la ceremonia de premiere de la Supercupa Spaniei / X @FCBarcelona

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a declarat după succesul cu Real Madrid din finala Supercupei Spaniei la fotbal că este foarte mândru de jucătorii săi care au obţinut victoria în “stilul Barca”, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 pe Real Madrid într-un nou El Clasico extrem de spectaculos. “Dubla” lui Raphinha și reușita lui Lewandowski au adus victoria catalanilor, în timp ce pentru echipa lui Xabi Alonso au punctat Vinicius și Gonzalo Garcia.

Hansi Flick, entuziasmat după triumful din Supercupa Spaniei

După meci, Hansi Flick a acordat declarații presei și a abordat mai multe subiecte:

Când joci o finală împotriva lui Real Madrid şi câştigi, este un sentiment minunat. Sunt foarte mândru de echipa mea. Am jucat aşa cum am vrut să jucăm, în stilul Barca, şi sunt foarte mândru de echipa mea“, a spus tehnicianul german în conferinţa de presă de după finală.

Hansi Flick, cu opt victorii în opt finale ca antrenor la Bayern Munchen şi FC Barcelona, a explicat secretul său: “Cheia? Să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul. Pentru mine, importantă este echipa, modul în care îi reprezentăm pe fani şi mentalitatea pe care o avem.

Reclamă
Reclamă

Suntem într-un moment bun, cu mare încredere, iar această finală a fost foarte importantă pentru noi, pentru că victoria contra lui Real Madrid este întotdeauna specială“.

Raphinha, remarcatul lui Hansi Flick

Flick a lăudat jocul brazilianului Raphinha, autor al unei duble împotriva lui Real Madrid şi desemnat cel mai valoros jucător al finalei Supercupei Spaniei:

Are o mentalitate incredibilă. Este dinamic şi influenţează întreaga echipă. A ratat prima ocazie, dar nu şi a doua, a marcat şi ne-a dat încredere“.

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Observator
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv
Fanatik.ro
Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv
12:30
Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB
12:06
VIDEODramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs
10:56
Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii
10:54
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova
10:33
Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
10:08
Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului! 5 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 6 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”