Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii - Antena Sport

Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 10:56 / Actualizat: 12 ianuarie 2026, 12:32

Alex Dobre, la finalul unui meci pentru Rapid / Profimedia Images

Rapid ar putea să îl piardă pe Alex Dobre în această perioadă de mercato, după ce giuleștenii au primit o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani. Echipa interesată de serviciile fotbalistului de bandă este Maccabi Haifa, formație aflată pe locul 4 în campionatul din Israel.

Alex Dobre a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului în această primă jumătate de sezon, iar evoluțiile jucătorului de profil ofensiv au atras atenția în străinătate. Aripa dreaptă a giuleștenilor este dorit în acest moment de israelienii de la Maccabi Haifa, care au înaintat o “ofertă serioasă” pentru el, potrivit fanatik.ro.

Alex Dobre, dorit de Maccabi Haifa

În acest sezon, Dobre a adunat 13 goluri în 23 de meciuri oficiale pentru Rapid, 11 dintre ele venind în campionat și celelalte două în Cupa României. În acest moment, fotbalistul de 27 de ani este golgheterul campionatului, la egalitate cu Jovo Lukic, de la “U” Cluj.

Dobre a venit la Rapid în luna octombrie a anului 2024 din postura de jucător liber de contract, după ce se despărțise în acea vară de portughezii de la Famalicao. Când a ajuns la formația din Giulești, cota sa era de 1 milion de euro, iar în prezent a ajuns la 2,8 milioane, potrivit transfermarkt.com.

Momentan, sursa citată anterior nu a oferit detalii legate de ordin financiar din oferta pe care a primit-o Rapid pentru Alex Dobre.

Maccabi Haifa, echipa care îl vrea pe Dobre, se află la 13 puncte de liderul clasamentului din Israel, Hapoel Beer Sheva. Ultimul titlu al echipei peste care a dat FCSB în grupele Europa League acum mult timp a venit în sezonul 2022/23. De atunci, a terminat o dată pe locul 2 și o dată pe poziția a 3-a.

În cazul în care mutarea lui Dobre se va concretiza, atunci ar fi al treilea jucător român din campionatul Israelului, după Antonio Sefer (Maccabi Bnei Reineh) și Lisav Eissat, alături de care ar fi chiar coleg la Maccabi.

