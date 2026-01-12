Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs - Antena Sport

Închide meniul
Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs

NBA
Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 12:06

Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs

Anthony Edwards, după un meci / Getty Images

Minnesota Timberwolves a obținut o victorie dramatică în fața celor de la San Antonio Spurs, la capătul unui meci disputat în NBA în noaptea dinspre duminică spre luni. Formația lui Anthony Edwards a fost condusă pe tot parcursul meciului, însă a revenit pe final și a câștigat grație superstarului lor de 24 de ani.

San Antonio Spurs a început “ca din tun” partida din Target Center, iar tabela arăta după câteva minute scorul de 16-0. Minnesota a mai redus din diferență, iar după primul sfert echipa antrenată de Mitch Johnson avea un avans de șapte puncte.

Minnesota, condusă de Edwards spre victorie

În partea a doua, trupa din Texas și-a consolidat avansul, iar la pauza mare scorul era 55-42. În partea a treia, Spurs au ieșit și mai bine și nu și-au lăsat adversarii în niciun moment să se apropie la mai puțin de 10 puncte.

Cu toate acestea, Minnesota a reușit fabulos să revină pe final și a restabilit egalitatea la 96. De atunci, cele două au mers cap la cap, iar totul s-a decis în ultimele momente, când la scorul de 103-102 pentru San Antonio, Anthony Edwards a luat acțiunea în propriile mâini.

Starul lui Timberwolves a fost față în față cu Victor Wembanyama, de care a trecut prin drepta și a executat un “floater” peste defensiva lui Spurs, reușind coșul victoriei. Apărătorul celor de la Timberwolves a încheiat meciul cu 23 de puncte și și-a condus echipa spre a 26-a victorie din acest sezon.

De cealaltă parte, Wembanyama a fost cel mai bun de pe teren cu 29 de puncte și șapte pase decisive. Spurs rămâne pe 2 în Vest cu un bilanț de 27-13, în timp ce Timberwolves sunt pe 4, cu 26-16.

NBA, exclusiv în România pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână aceasta cu două partide:

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
  • 17 ianuarie, vineri spre sâmbătă noapte, ora 02:00: Chicago Bulls @ Brooklyn Nets
  • 17 ianuarie, vineri spre sâmbătă noapte, ora 04:30: Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets
