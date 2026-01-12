Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs - Antena Sport

Minnesota Timberwolves a obținut o victorie dramatică în fața celor de la San Antonio Spurs, la capătul unui meci disputat în NBA în noaptea dinspre duminică spre luni. Formația lui Anthony Edwards a fost condusă pe tot parcursul meciului, însă a revenit pe final și a câștigat grație superstarului lor de 24 de ani.

San Antonio Spurs a început “ca din tun” partida din Target Center, iar tabela arăta după câteva minute scorul de 16-0. Minnesota a mai redus din diferență, iar după primul sfert echipa antrenată de Mitch Johnson avea un avans de șapte puncte.

Minnesota, condusă de Edwards spre victorie

În partea a doua, trupa din Texas și-a consolidat avansul, iar la pauza mare scorul era 55-42. În partea a treia, Spurs au ieșit și mai bine și nu și-au lăsat adversarii în niciun moment să se apropie la mai puțin de 10 puncte.

Cu toate acestea, Minnesota a reușit fabulos să revină pe final și a restabilit egalitatea la 96. De atunci, cele două au mers cap la cap, iar totul s-a decis în ultimele momente, când la scorul de 103-102 pentru San Antonio, Anthony Edwards a luat acțiunea în propriile mâini.

Starul lui Timberwolves a fost față în față cu Victor Wembanyama, de care a trecut prin drepta și a executat un “floater” peste defensiva lui Spurs, reușind coșul victoriei. Apărătorul celor de la Timberwolves a încheiat meciul cu 23 de puncte și și-a condus echipa spre a 26-a victorie din acest sezon.