Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs - Antena Sport

Minnesota Timberwolves a obținut o victorie dramatică în fața celor de la San Antonio Spurs, la capătul unui meci disputat în NBA în noaptea dinspre duminică spre luni. Formația lui Anthony Edwards a fost condusă pe tot parcursul meciului, însă a revenit pe final și a câștigat grație superstarului lor de 24 de ani.
San Antonio Spurs a început “ca din tun” partida din Target Center, iar tabela arăta după câteva minute scorul de 16-0. Minnesota a mai redus din diferență, iar după primul sfert echipa antrenată de Mitch Johnson avea un avans de șapte puncte.
Minnesota, condusă de Edwards spre victorie
În partea a doua, trupa din Texas și-a consolidat avansul, iar la pauza mare scorul era 55-42. În partea a treia, Spurs au ieșit și mai bine și nu și-au lăsat adversarii în niciun moment să se apropie la mai puțin de 10 puncte.
Cu toate acestea, Minnesota a reușit fabulos să revină pe final și a restabilit egalitatea la 96. De atunci, cele două au mers cap la cap, iar totul s-a decis în ultimele momente, când la scorul de 103-102 pentru San Antonio, Anthony Edwards a luat acțiunea în propriile mâini.
Starul lui Timberwolves a fost față în față cu Victor Wembanyama, de care a trecut prin drepta și a executat un “floater” peste defensiva lui Spurs, reușind coșul victoriei. Apărătorul celor de la Timberwolves a încheiat meciul cu 23 de puncte și și-a condus echipa spre a 26-a victorie din acest sezon.
ANT WENT RIGHT AT WEMBY FOR THE WIN 🐜 pic.twitter.com/YE2orND9fz
— SportsCenter (@SportsCenter) January 12, 2026
De cealaltă parte, Wembanyama a fost cel mai bun de pe teren cu 29 de puncte și șapte pase decisive. Spurs rămâne pe 2 în Vest cu un bilanț de 27-13, în timp ce Timberwolves sunt pe 4, cu 26-16.
NBA, exclusiv în România pe AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână aceasta cu două partide:
- 17 ianuarie, vineri spre sâmbătă noapte, ora 02:00: Chicago Bulls @ Brooklyn Nets
- 17 ianuarie, vineri spre sâmbătă noapte, ora 04:30: Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets
- Los Angeles Clippers, revenire de senzație în duelul cu Detroit Pistons. Superstarul Kawhi Leonard, decisiv
- Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte
- Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron
- Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil
- Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului