Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” - Antena Sport

Rapidul l-a vândut definitiv pe Claudiu Micovschi la o echipă de play-off din Liga 1. Deși se spunea că fotbalistul va fi folosit ca monedă de schimb pentru aducerea lui Marinos Tzionis în Giulești, acesta a ajuns la o echipă de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, extrema alb-vișiniilor va ajunge sub comanda lui Bogdan Andone la FC Argeș. Piteștenii au optat pentru transferul definitiv al românului.

Claudiu Micovschi merge la FC Argeș

Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat duminică transferul lui Claudiu Micovschi la FC Argeș. Deși se zvonea că acesta va ajunge la UTA, ca monedă de schimb în schimbul lui Marinos Tzionis, jucătorul va juca pentru play-off, la formația nou promovată.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că este vorba de un transfer definitiv. 11 meciuri a jucat în acest sezon Claudiu Micovschi pentru Rapid București.