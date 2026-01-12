Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre situația transferurilor de la echipa sa. Dacă în urmă cu o zi a dat detalii despre cine ar mai putea veni la club, oficialul a făcut acum dezvăluiri legate de jucătorii despre care au apărut zvonuri că ar putea părăsi echipa.
FCSB și-a pierdut doi jucători în această perioadă de mercato, respectiv pe Edjouma și pe Șut, iar la capitolul “veniri” l-a bifat doar pe Andre Duarte. În ultimele zile, au început să apară zvonuri despre alți jucători care ar putea păsăsi echipa roș-albastră, iar numele vehiculate au fost cele ale lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu.
Tănase și Târnovanu nu au oferte la activ
Golgheterul FCSB-ului a refuzat recent o ofertă din China, iar acum ar fi pe radarul celor de la Al-Najma, formația din Arabia Saudită care a fost asociată cu aducerea lui Mirel Rădoi. De cealaltă parte, Târnovanu a dezvăluit chiar el într-un interviu că ar vrea să facă pasul la altă echipă într-un interviu acordat presei din Polonia.
Cu toate acestea, Mihai Stoica a declarat că niciun club nu s-a interesat concret pentru cei doi și mai mult decât atât, că sunt șanse mici ca Gigi Becali să mai cedeze pe cineva în această perioadă de mercato.
“Nu am absolut niciun semnal pentru niciun jucător. Nici pentru Ștefan Târnovanu, că s-a tot scris, nici pentru Florin Tănase.
Sunt cu ei aici (n.r. – Antalya). N-am avut absolut nicio discuție, nici cu ei, nimeni nu mi-a spus nimic. Nu m-a contactat niciun agent și niciun club.
Când începe a doua parte a campionatului, nu te gândi vreodată că Gigi va vinde un jucător important. Atunci se acționează clauzele și cu asta basta“, a spus oficialul de la FCSB, potrivit fanatik.ro.
Florin Tănase a revenit în vara anului 2024 la FCSB după un an în Golf și are în total 303 meciuri pentru campioana en-titre. Ștefan Târnovanu joacă din vara anului 2020 la echipa roș-albastră și a strâns și el 197 de partide.
- Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii
- Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
- Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB!
- Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv”
- Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia