Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre situația transferurilor de la echipa sa. Dacă în urmă cu o zi a dat detalii despre cine ar mai putea veni la club, oficialul a făcut acum dezvăluiri legate de jucătorii despre care au apărut zvonuri că ar putea părăsi echipa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și-a pierdut doi jucători în această perioadă de mercato, respectiv pe Edjouma și pe Șut, iar la capitolul “veniri” l-a bifat doar pe Andre Duarte. În ultimele zile, au început să apară zvonuri despre alți jucători care ar putea păsăsi echipa roș-albastră, iar numele vehiculate au fost cele ale lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu.

Tănase și Târnovanu nu au oferte la activ

Golgheterul FCSB-ului a refuzat recent o ofertă din China, iar acum ar fi pe radarul celor de la Al-Najma, formația din Arabia Saudită care a fost asociată cu aducerea lui Mirel Rădoi. De cealaltă parte, Târnovanu a dezvăluit chiar el într-un interviu că ar vrea să facă pasul la altă echipă într-un interviu acordat presei din Polonia.

Cu toate acestea, Mihai Stoica a declarat că niciun club nu s-a interesat concret pentru cei doi și mai mult decât atât, că sunt șanse mici ca Gigi Becali să mai cedeze pe cineva în această perioadă de mercato.

“Nu am absolut niciun semnal pentru niciun jucător. Nici pentru Ștefan Târnovanu, că s-a tot scris, nici pentru Florin Tănase.