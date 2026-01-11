Tratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului! - Antena Sport

Echipa bucureşteană Rapid a învins duminică, în meci amical, formaţia bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului. La final de meci, câteva imagini au surprins pe toată lumea. Cristi Ignat a fost surprins în timp ce discuta cu Paul Pintilie, directorul sportiv al celor de la Petrolul Ploiești. Ignat are şanse mari să plece, mai ales că Costel Gâlcă se bazează deja pe Ciobotariu, Kramer, Bolgado și Pașcanu pe postul de fundaș central.