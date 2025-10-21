Jurnal Antena Sport | Aprinsă-i lupta la titlu - Antena Sport

Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu!

Real Madrid renunță la “perla” pe care a dat aproape 50 de milioane de euro. Oficialii au început discuțiile

Adrian Mititelu regretă că investeşte la FCU: “Cea mai mare greșeală a vieții mele. Am distrus viața unor oameni”

Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: “Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal..”

Sabău face praf conducerea după demisie: “Am fost naiv! Nu am fost respectat!”