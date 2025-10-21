Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al "Generaţiei de Aur" pentru banca CFR-ului - Antena Sport

Un lucru este cert la CFR Cluj: Andrea Mandorlini este ca şi plecat, iar în locul lui ardelenii discută cu două nume sonore în fotbalul românesc, Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu.

În luna august, Dan Petrescu pleca de la CFR Cluj după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2. Înlocuitorul său era Andrea Mandorlini, care acum e ca şi demis din Gruia, în urma rezultatelor modeste înregistrate de echipă.

Deși s-a vorbit despre varianta Dorinel Munteanu, noul președinte al clubului clujean, Iuliu Mureșan, discută şi cu Dan Petrescu, anunţă ZIUA DE CLUJ. Rămâne de văzut cine ajunge pe bancă, pentru că şi patronul CFR, Ioan Varga a anunţat că va avea un cuvând final de spus în privinţa noului antrenor.

Dan Petrescu a refuzat să mai antreneze din cauza problemelor de sănătate

Ieșit din circuit din august, tehnicianul nu a dus lipsă de oferte, dar le-a declinat pe toate, invocând probleme de sănătate. „Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu.