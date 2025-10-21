Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al "Generaţiei de Aur" pentru banca CFR-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului

Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului

Radu Constantin Publicat: 21 octombrie 2025, 13:05

Comentarii
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al Generaţiei de Aur pentru banca CFR-ului

Profimedia Images

Un lucru este cert la CFR Cluj: Andrea Mandorlini este ca şi plecat, iar în locul lui ardelenii discută cu două nume sonore în fotbalul românesc, Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În luna august, Dan Petrescu pleca de la CFR Cluj după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2. Înlocuitorul său era Andrea Mandorlini, care acum e ca şi demis din Gruia, în urma rezultatelor modeste înregistrate de echipă.

Deși s-a vorbit despre varianta Dorinel Munteanu, noul președinte al clubului clujean, Iuliu Mureșan, discută şi cu Dan Petrescu, anunţă ZIUA DE CLUJ. Rămâne de văzut cine ajunge pe bancă, pentru că şi patronul CFR, Ioan Varga a anunţat că va avea un cuvând final de spus în privinţa noului antrenor.

Dan Petrescu a refuzat să mai antreneze din cauza problemelor de sănătate

Ieșit din circuit din august, tehnicianul nu a dus lipsă de oferte, dar le-a declinat pe toate, invocând probleme de sănătate. „Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Observator
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
15:21
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român
14:26
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă”
14:21
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”
14:19
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal”
13:48
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
13:38
Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis!
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 3 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 4 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 5 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia 6 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus