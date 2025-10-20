Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: "A cedat psihologic" - Antena Sport

Meci şoc pentru Andrei Vlad: a luat 4 goluri într-o singură repriză de la Astana (3-5 la final), iar la pauză şi-a cerut singur schimbarea! Dezvăluirea a fost făcută chiar de antrenorul echipei.

Vlad a plecat de la FCSB pentru că nu mai prindea echpa de start, iar titular era Ștefan Târnovanu. El a semnat cu Aktobe şi a fost titular constant în campionatul din Kazahstan, dar meciul cu Astana l-a dat peste cap pe român. A încasat 4 goluri, iar după pauză a fost schimbat.

După meci, antrenorul Nikolai Kostov a comentat schimbarea lui Andrei Vlad şi a dezvăluit ce au discutat în vestiar. „Probabil ați văzut că portarul nostru nu a fost prea încrezător pentru meciul de astăzi. A avut instrucțiuni clare: trebuia să susțină apărarea. Au venit primele două goluri, iar după aceea poate a cedat psihologic. Ulterior, el însuși a cerut o schimbare”, a spus Kostov după meci.

Şi la FCSB a fost schimbat la pauză

Andrei Vlad a mai fost schimbat la pauză, într-un meci FC Argeș, pierdut de FCSB, 0-1, în martie 2022. “Nu ai cum să câștigi meciul niciodată așa, dacă vine unul ca Vlad și bagă mingea în poartă. Cu situații de cascadorii râsului nu ai cum! Dacă nu făceam gafa aia, nu se mai baricadau în poartă! Nu am ce să-i mai fac! Du-te, bă, ia-l la echipa națională! Nu se poate, ne-a distrus. Îmi e milă de el, dar nu pot să mă distrug singur”, spunea Gigi Becali atunci.