Petrolul - CFR Cluj 0-0. „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare - Antena Sport

Petrolul – CFR Cluj 0-0. „Feroviarii" vor prima victorie în deplasare
LIVE TEXT

Petrolul – CFR Cluj 0-0. „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 20:30

Petrolul - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești – CFR Cluj este meciul care închide etapa cu numărul 13 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește să obțină primul succes în deplasare din acest sezon, iar jocul de pe ”Ilie Oană” este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro.

De cealaltă parte, prahovenii vor să bifeze al doilea succes consecutiv din actuala ediție de campionat, având moralul ridicat, după succesul cu revelația FC Argeș.

Petrolul – CFR Cluj 0-0

Min. 20: O nouă șansă de gol pentru trupa antrenată de Andrea Mandorlini. Islam Slimani s-a înălțat în careul oaspeților, însă mingea reluată cu capul de acesta s-a dus peste poartă.

Min. 7: Prima ocazie importantă de gol le aparține oaspeților. Emerllahu a primit o minge bună în interiorul careului, acesta a șutat plasat la colțul lung, dar mingea s-a dus pe lângă.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ilie Oană”!

Petrolul: Bălbărău – Guilherme, Papp, Roche – Veiga, Dongmo, Mateiu, Jyry, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav. Rezerve: Krell, D. Radu, Doukansy, Hanca, Tolea, Boțogan, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Hermann, Doumtsios, Onguene. Antrenor: Eugen Neagoe

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Zouma, M. Ilie – Șfaiț, Emerllahu, T. Keita, Djokovic, Korenica – Slimani, Cernigoi. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, Gyorgy, Sinyan, Kresic, Perianu, Ficp, Păun, Biliboc, Cordea, Badamosi. Antrenor: Andrea Mandorlini

Petrolul – CFR Cluj, meciul care închide etapa a 13-a

CFR Cluj a avut parte de schimbări la nivel administrativ, după ce Cristi Balaj și-a anunțat decizia de a demisiona din funcția de președinte. Locul acestuia a fost luat de Iuliu Mureșan, omul care a obținut cele mai tari performanțe din istoria clubului.

Ardelenii vor să bifeze și în campionatul intern, acolo unde au doar două succese în 12 meciuri jucate. Disputa cu Petrolul Ploiești poate aduce un nou început pentru „feroviari” sau poate adânci criza fără precedent în care se află echipa.

De partea cealaltă, Petrolul Ploiești pare să fi găsit direcția sub comanda lui Eugen Neagoe. „Găzarii” au învins etapa precedentă revelația FC Argeș și speră să lege al doilea succes la rând în actualul sezon.

