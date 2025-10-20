Petrolul - CFR Cluj 0-0. „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare - Antena Sport

Petrolul Ploiești – CFR Cluj este meciul care închide etapa cu numărul 13 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește să obțină primul succes în deplasare din acest sezon, iar jocul de pe ”Ilie Oană” este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro.

De cealaltă parte, prahovenii vor să bifeze al doilea succes consecutiv din actuala ediție de campionat, având moralul ridicat, după succesul cu revelația FC Argeș.

Petrolul – CFR Cluj 0-0

Min. 20: O nouă șansă de gol pentru trupa antrenată de Andrea Mandorlini. Islam Slimani s-a înălțat în careul oaspeților, însă mingea reluată cu capul de acesta s-a dus peste poartă.

Min. 7: Prima ocazie importantă de gol le aparține oaspeților. Emerllahu a primit o minge bună în interiorul careului, acesta a șutat plasat la colțul lung, dar mingea s-a dus pe lângă.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ilie Oană”!