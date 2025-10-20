Lovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul - Antena Sport

CFR Cluj joacă pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, în ultima partidă a etapei cu numărul 13 din Liga 1. Ardelenii vor să obțină prima victorie în deplasare din acest sezon, însă misiunea nu va fi deloc una ușoară pentru clujeni.

Formația antrenată de Andrea Mandolini nu se va putea baza pentru acest joc pe atacantul Louis Munteanu, care are în continuare probleme medicale, după restanța cu nou promovata Csikszereda.

CFR, fără Louis Munteanu pe ”Ilie Oană”

CFR Cluj are nevoie cu disperare de puncte pentru a se apropia de zona de play-off, însă ardelenii au parte de ghinion. Potrivit fanatik.ro, Louis Munteanu absentează de la meciul cu Petrolul din cauza unei probleme medicale.

Sursa citată menționează că acesta a acuzat probleme la pulpă după restanța cu Csikszereda, iar staff-ul a decis că, fiind risc mare ca accidentarea să se agraveze, acesta să nu fie folosit în deplasarea de la Ploiești.

Cum arată echipele de start la Petrolul – CFR Cluj

Petrolul: Bălbărău – Guilherme, Papp, Roche – Veiga, Dongmo, Mateiu, Jyry, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav. Rezerve: Krell, D. Radu, Doukansy, Hanca, Tolea, Boțogan, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Hermann, Doumtsios, Onguene. Antrenor: Eugen Neagoe