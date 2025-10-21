Şumudică, război total cu Mandorlini: "Nu e normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine" - Antena Sport

Între Marius Şumudică şi Andrea Mandorlini e război total. Marius Şumudică a condamnat gestul tehnicianului italian, care la fluierul de final al partidei cu Petrolul a sărit la Eugen Neagoe. Între cei doi tehnicieni a izbucnit un conflict și a fost nevoie de intervenția celor din jur pentru a se calma atmosfera.
„Probabil apasă presiunea asta. Dacă îl vedea pe Șumudică în față, probabil trebuia să ne punem mănuși, dacă la Neagoe a fost atât de irascibil. Mie nu mi se pare normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine. Noi suntem prea permisibili. Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion. Să ajungi să ai o astfel de atitudine? Să te duci spre banca lor de rezerve? Să încerci să îmbrâncești antrenorul echipei adverse, la el în țară? Nu există așa ceva! Pentru mine e strigător la cer”, a declarat fostul tehnician al Rapidului, potrivit Fanatik.ro.
Andrea Mandorlini a fost demis după meciul cu Petrolul
CFR Cluj a pierdut şi cu Petrolul, în deplasare, scor 0-1. În aceste condiții, Iuliu Mureșan, abia revenit președinte la ardeleni, a luat decizia să-l dea afară pe Andrea Mandorlini. Primul pe lista lui Mureşan pentru banca tehnică a echipei este un fost component al “Generaţiei de Aur”, anunţă gsp.ro. În prezent, după 13 etape, CFR a obținut doar 13 puncte și se află pe locul 11 în Superliga.
