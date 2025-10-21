Şumudică, război total cu Mandorlini: "Nu e normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine" - Antena Sport

Între Marius Şumudică şi Andrea Mandorlini e război total. Marius Şumudică a condamnat gestul tehnicianului italian, care la fluierul de final al partidei cu Petrolul a sărit la Eugen Neagoe. Între cei doi tehnicieni a izbucnit un conflict și a fost nevoie de intervenția celor din jur pentru a se calma atmosfera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Probabil apasă presiunea asta. Dacă îl vedea pe Șumudică în față, probabil trebuia să ne punem mănuși, dacă la Neagoe a fost atât de irascibil. Mie nu mi se pare normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine. Noi suntem prea permisibili. Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion. Să ajungi să ai o astfel de atitudine? Să te duci spre banca lor de rezerve? Să încerci să îmbrâncești antrenorul echipei adverse, la el în țară? Nu există așa ceva! Pentru mine e strigător la cer”, a declarat fostul tehnician al Rapidului, potrivit Fanatik.ro.

Andrea Mandorlini a fost demis după meciul cu Petrolul